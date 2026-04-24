Ποιος είναι ο Τέιλορ Τζένκινς, ο νέος προπονητής του Αντετοκούνμπο στους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς μετά την αποχώρηση του Ντοκ Ρίβερς από τον πάγκο της ομάδας βγήκαν «στην αγορά» για να βρουν αυτόν που θα κρατάει «το τιμόνι» και θα επαναφέρει τα «ελάφια» στη κορυφή. Ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει μέρος και στην «υπόθεση» του Γιάννη Αντετοκούνμπο που το μέλλον του στους Μπακς είναι ακόμη «συζητήσιμο».

BREAKING: The Milwaukee Bucks and Taylor Jenkins are finalizing a deal to make Jenkins the franchise's new head coach, sources tell me and @ramonashelburne. Jenkins, a Bucks assistant in 2018-19, went 250-214 and made three postseasons across six seasons in Memphis. pic.twitter.com/LOHoCZO7NA — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026

Ποιος είναι όμως ο Τέιλορ Τζένκινς και τι έχει καταφέρει στη καριέρα του στο NΒΑ;

Οι θητείες ως βοηθός και η... συνάντηση με το παρελθόν

Τα πρώτα «βήματα» του Τζένκινς μέσα στον κόσμο του Nba έγιναν ως βοηθός του Μάικ Μπούντενχολζερ, στους Ατλάντα Χοκς. Τότε το λεγόμενο «The highlight factory» το οποίο είναι το παρατσούκλι τους, ήταν από τις υπολογίσιμες δυνάμεις της λίγκας. Οι Χοκς έφτασαν τέσσερις συνεχόμενες φορές στα playoffs της Ανατολικής περιφέρειας. Μάλιστα, το 2015 έφτασαν μέχρι τους τελικούς.

Ο Τζένκινς βοήθησε πολύ τότε ώστε να κάνει τις ομάδες να φαίνονται «All stars» με τέσσερις βασικούς παίκτες να εμφανίζονται στο All star game το 2015. Ο Μάικ Μπούντενχολζερ, τον «πήρε» μαζί του και στον επόμενο «προορισμό» του στους Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 18-19. Εκείνη είναι κιόλας μία απ' τις καλύτερες σεζόν των «ελαφιών», αφού τερματίζουν πρώτη στη κανονική διάρκεια πετυχαίνοντας 60 νίκες. Επομένως ο Τζένκινς δεν είναι η πρώτη φορά που θα «πατήσει το πόδι του» στο Μιλγουόκι.

Οι Γκρίζλις και οι διακρίσεις

Στις 11 Ιουνίου 2019, οι Μέμφις Γκρίζλις προσέλαβαν τον Τζένκινς ως νέο προπονητή τους. Εκεί πραγματοποίησε μία «σπουδαία» πενταετία καταφέρνοντας να διακριθεί και ο ίδιος για τις επιδόσεις του. Ο Τζένκινς ανακηρύχθηκε «προπονητής του μήνα» στη Δυτική Περιφέρεια τόσο τον Ιανουάριο του 2020 όσο και τον Δεκέμβριο του 2021 .

Το 2022, οι Γκρίζλις κέρδισαν το πρωτάθλημα της περιφέρειάς τους για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας και η επέκταση συμβολαίου δεν άρχισε να έρθει. Μετά από «σβηστά» τρία χρόνια με τους Γκρίζλις να είναι μεν εκεί που πρέπει αλλά εκτός τίτλων δε, το 2025 αποφασίζουν να «αποδεσμεύσουν» τον Τζένκινς λίγο πριν μπουν στα play offs.

Επομένως οι Μπακς έκαναν μία επιλογή που διαθέτει εμπειρία αλλά και μία επιλογή που κανείς δε ξέρει αν θα μπορεί να διαχειριστεί το «βάρος» που έχει πλέον η ομάδα του Μιλγουόκι.