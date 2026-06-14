Ποιος ήταν ο 25χρονος Τούρκος που έπεσε νεκρός στα Εξάρχεια -Βίντεο «έπιασε» τη στιγμή της εκτέλεσης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μαφιόζικη εκτέλεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στην οδό Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, με θύμα έναν 25χρονο Τούρκο υπήκοο. Το Flash.gr δημοσιεύει τη φωτογραφία του νεαρού άνδρα, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης και το θύμα να είχαν προκαθορισμένο ραντεβού λίγο πριν από τους πυροβολισμούς.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην «καρδιά» των Εξαρχείων. Πρόκειται για 25χρονο Τούρκο υπήκοο, γεννημένο το 2001, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 ως αιτών άσυλο.

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Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν πως όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι στο σημείο της επίθεσης βρίσκονταν μόνο δύο άτομα: το θύμα και ο εκτελεστής του. Το γεγονός αυτό ενισχύει το σενάριο ότι οι δύο άνδρες ενδεχομένως είχαν δώσει ραντεβού στην περιοχή πριν από τη φονική συνάντηση.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγραφές διακρίνεται ο δράστης να σηκώνει το όπλο, να πυροβολεί το θύμα και αμέσως μετά να τρέπεται σε φυγή.



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του 25χρονου πριν από τη δολοφονία, αναζητώντας απαντήσεις για το ποιος τον συνάντησε και για ποιο λόγο βρέθηκε στην οδό Καλλιδρομίου.

Δύο προσαγωγές

Παράλληλα, από τον μέχρι στιγμής έλεγχο των στοιχείων του δεν προκύπτει εμπλοκή του σε εγκληματικές οργανώσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει τις αρχές μόνο στο πλαίσιο δύο τυχαίων προσαγωγών, μία στην Αθήνα και μία στον Βόλο, χωρίς να προκύψει κάτι σε βάρος του.



Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει ανοιχτό, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από προσωπικές διαφορές μέχρι πιθανές διασυνδέσεις με υποθέσεις που εκτείνονται πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των ερευνών και την ταυτοποίηση του εκτελεστή.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο

Η αστυνομία εξετάζει το υπόβαθρο της υπόθεσης και τις σχέσεις δράστη και θύματος, καθώς από τη μέχρι στιγμής εικόνα δεν φαίνεται να υπήρχε άλλο πρόσωπο στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

Ένα από τα σενάρια που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με προσωπικές διαφορές ή υπόθεση ναρκωτικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το κίνητρο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.