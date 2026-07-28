Ποιος ήταν ο αληθινός «Γιάννης ο φονιάς»; Η γυναικοκτονία του ’60 που ενέπνευσε Γκάτσο και Χατζιδάκι

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο «Γιάννης ο φονιάς», το αγαπημένο τραγούδι των Μάνου Χατζιδάκι και Νίκου Γκάτσου, με αφορμή το τραγελαφικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο «Δίον» και έγινε ευρέως γνωστό την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής αναγκάστηκε να απαγγείλει το τραγούδι, αντί να το ερμηνεύσει, καθώς ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι και κληρονόμος του έργου του, απαγόρευσε την εκτέλεση τραγουδιών του πατέρα του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Μάλιστα, το γεγονός γνωστοποίησε από μικροφώνου η Αγαθή Δημητρούκα, πρώην σύντροφος και κληρονόμος του έργου του Νίκου Γκάτσου.

«Θύμα» αυτής της απαγόρευσης, πέραν όλων των άλλων, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που «γέννησε» η μεγάλη συνεργασία των Χατζιδάκι και Γκάτσου, που με το λυγμικό μπουζούκι και την στέρεη ερμηνεία του Μητσιά -πρώτος το τραγούδησε στον δίσκο «Αθανασία»- αφηγείται την ιστορία ενός δολοφόνου που χάνεται στο σκοτεινό μονοπάτι των πράξεων και της μοίρας του.

Ο Γιάννης ο φονιάς, παιδί μιας Πατρινιάς

κι ενός Μεσολογγίτη

Προχτές την Κυριακή μετά απ' τη φυλακή

Επέρασ’ απ’ το σπίτι

Του βγάλαμε γλυκό,τού βγάλαμε και μέντα

μα για το φονικό δεν είπαμε κουβέντα

Μονάχα το Φροσί με δάκρυ θαλασσί

στα μάτια τα μεγάλα

Του φίλησε βουβά τα χέρια τ’ ακριβά

και βγήκε από τη σάλα

Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της ν’ αντέξει

Κι ούτε ένας συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη

Κι ο Γιάννης ο φονιάς στην άκρη της γωνιάς

με του καημού τ’ αγκάθι

Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά

και τ’ όνειρο που εχάθη

Ποια είναι όμως η πραγματική ιστορία που ενέπνευσε τον Γκάτσο να μιλήσει για τον «Γιάννη τον φονιά» προτού τα λόγια «ντύσει» με τη μελωδία του ο Χατζιδάκις;

Ο αληθινός «Γιάννης» και το στυγερό έγκλημα

Επόκειτο για μια αληθινή υπόθεση εγκλήματος που συγκλόνισε την Ηλεία τη δεκαετία του 1960, την οποία είχε διηγηθεί στον Νίκο Γκάτσο ο φίλος του δημοσιογράφος και παραγωγός της ΕΡΑ, Γιώργος Μητρόπουλος.

Ο αληθινός «Γιάννης ο φονιάς» δεν λεγόταν Γιάννης αλλά Θόδωρος και ζούσε σε ένα χωριό που ονομαζόταν Πόθος, μαζί με την 36χρονη σύζυγό του, Δήμητρα. Είχαν αποκτήσει επτά παιδιά και ζούσαν μια ήσυχη ζωή, με τον Θόδωρο να ασχολείται με γεωργικές εργασίες. Ωστόσο, παράλληλα ο ίδιος γύριζε τα πανηγύρια και έπαιζε λαούτο προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Μαζί με τον φίλο του Κώστα που ήταν βιολιστής, είχαν φτιάξει μια μικρή κομπανία και έπαιζαν μουσική. Όλα πήραν μια δραματική τροπή, ωστόσο, όταν την 1η Αυγούστου 1960, ο Θόδωρος ανακάλυψε τυχαία τις ερωτικές επιστολές που αντάλλασσε ο στενός του φίλος με τη γυναίκα του.

Έξαλλος ζήτησε εξηγήσεις από τη Δήμητρα, η οποία τελικά παραδέχεται τον δεσμό της με τον Κώστα, λέγοντας στον σύζυγό της, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ότι είναι αποφασισμένη να τον χωρίσει και να παντρευτεί τον φίλο του.

Ο Θόδωρος πήρε ένα μαχαίρι και τη σκότωσε, καταφέρνοντάς της επτά χτυπήματα στην κοιλιά και το στήθος. Μάλιστα, το σκηνικό φαίνεται πως έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους. Ο Θόδωρος τράπηκε σε φυγή μετά το έγκλημα, ωστόσο λίγο αργότερα παραδόθηκε στις Αρχές.

Το φονικό «πάθους» και ο «βρασμός ψυχής»

Τα όσα ακολούθησαν δείχνουν έντονα το κοινωνικό κλίμα και την αντιμετώπιση που υπήρχε εκείνη την εποχή για αυτά που -μέχρι αρκετά πρόσφατα- ονομάζονταν «εγκλήματα πάθους». Ο Θεόδωρος παραδέχτηκε το φονικό, επικαλούμενος ηθικούς λόγους, λέγοντας ότι η γυναίκα του τον «ατίμασε», ενώ δεν δήλωσε μετανιωμένος. Οι συγχωριανοί του τον υποστήριξαν αλλά και οι εφημερίδες έκαναν λόγο για μια «ερωτομανή» γυναίκα, δικαιολογώντας εμμέσως πλην σαφώς την εγκληματική πράξη.

Τελικά το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Θόδωρο, ωστόσο δεν του επέβαλε ποινή καθώς του αναγνωρίστηκε ότι έδρασε εν βρασμώ ψυχής και σε σύγχυση. Αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα και γύρισε στο χωριό του, όπου του επιφύλαξαν ηρωική υποδοχή.

Ωστόσο, η υπόθεση είχε μια ακόμα τραγική εξέλιξη δύο χρόνια αργότερα, καθώς η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη τότε Φρόσω (το «Φροσί» στους στίχους του Γκάτσου) αυτοκτόνησε μην μπορώντας να αντέξει τον χαμό της μητέρας της.

Στο τραγούδι των Γκάτσου και Χατζιδάκι, περιγράφεται ο «φονιάς» να γυρίζει σε ένα περιβάλλον γνώριμο και οικείο, με το «φονικό» να υπάρχει παντού στην ατμόσφαιρα αλλά να «θάβεται» στη σιωπή. Το τραγούδι έμεινε ανεξίτηλο στο νχρόνο ως ένα υπαρξιακό δραματικό στιγμιότυπο αλλά και ως ένα συγκλονιστικό ποιητικό ντοκουμέντο μιας κοινωνίας, τα ίχνη της οποίας είναι μέχρι σήμερα ορατά. Και θα μείνει στις επόμενες γενιές εάν δεν χαθεί κι αυτό εξαιτίας μιας άλλης σιωπής, εκείνης των απαγορεύσεων.