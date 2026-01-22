Ποιος ήταν ο λιμενικός και πατέρας που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Παράλιο Άστρος και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Βόρειας Κυνουρίας, μετά τον άδικο χαμό του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, Ανδρέα Αραχωβίτη.

Ο άτυχος λιμενικός έχασε τη ζωή του την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, πέφτοντας ηρωικά στο καθήκον, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Συνάδελφοι και κάτοικοι του Παραλίου Άστρους μιλούν με τα θερμότερα λόγια για έναν άνθρωπο υπόδειγμα, φιλότιμο και βαθιά αφοσιωμένο στην υπηρεσία του. Χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας του είναι το γεγονός ότι, πριν το μοιραίο χτύπημα, είχε πραγματοποιήσει πολλαπλές περιπολίες στο λιμάνι, θέλοντας να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών ενόψει της καταιγίδας.

Διαβάστε περισσότερα για την τοπική κοινωνία της Αρκαδίας που θρηνεί έναν δικό της άνθρωπο, που έπεσε στο καθήκον προστατεύοντας τους συμπολίτες του.