Ποιος σκέφτεται εκλογές με την ακρίβεια στα ύψη;

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ με τα διάφορα σενάρια περί εκλογικού αιφνιδιασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δηλαδή ο Πρωθυπουργός - αν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο που ξέρουμε - θα αιφνιδιάσει και θα στήσει κάλπες ακόμα και πριν από τη ΔΕΘ γιατί ποιος ξέρει τι φέρνει ο χειμώνας κτλ, κτλ.

Άκουσα τον εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να λέει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη και βέβαια τι άλλο θα μπορούσε να πει όταν δέχεται την ερώτηση περί πρόωρων εκλογών.

Και μετά ήρθε η δυσοίωνη πρόβλεψη από την Τράπεζα της Ελλάδας που «βλέπει» αύξηση του πληθωρισμού έως και τον Απρίλιο λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους κατά 40%, όπως εκτιμά, κάτι που θα φέρει αυξήσεις σε τρόφιμα και βιομηχανική ενέργεια.

Με την ακρίβεια στα ύψη δε ξέρω κατά πόσο είναι «σοφό» να συζητούν διάφοροι νεοδημοκράτες για σενάρια εκλογών από τη στιγμή που ούτε μια δημοσκόπηση δεν υπάρχει που να μη δείχνει ποια είναι η πραγματική «αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εκτός και εάν ο Πρωθυπουργός μας έχει πάρει στα χέρια του άλλα σενάρια που δείχνουν ότι τα δύσκολα (στην οικονομία) είναι μπροστά.