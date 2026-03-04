Ποιος νικάει τον Μητσοτάκη σε όλες τις δημοσκοπήσεις

Αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης , σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αντίπαλο. Δεν είναι όμως έτσι. Αντίπαλο έχει και είναι ιδιαιτέρως ισχυρός. Μάλιστα έχει καταφέρει να τον κερδίζει εδώ και χρόνια σε όλες τις μετρήσεις και είναι ο μόνιμος βραχνάς του πρωθυπουργού.

Το ζήτημα της ακρίβειας σε συνδυασμό με το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενοίκια είναι εκείνο το οποίο δεν έχει καταφέρει να το τιθασεύσει εδώ και έξι χρόνια. Όποιο μέτρο ανακοινώνεται ξεπερνιέται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις συνεχείς ανατιμήσεις, ενώ η ανησυχία μεγαλώνει λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή με τις τιμές των καυσίμων ήδη να έχουν αρχίσει να αυξάνονται.

Η ακρίβεια είναι το θέμα συζήτησης που κυριαρχεί σε κάθε νοικοκυριό. Στις καφετέριες οι καταναλωτές βλέπουν την τιμή του καφέ να αλλάζει κάθε εβδομάδα, ενώ μεγάλη γκρίνια επικρατεί στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές από τις συνεχείς ανατιμήσεις. Οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν πάρει όλο αυτό το διάστημα μια σειρά από μέτρα αλλά κανένα δεν ήταν αποτελεσματικό. Τι να πρωτοθυμηθούμε… την μόνιμη μείωση τιμής, την επιταγή ακρίβειας, τα market pass ή τα περίφημα καλάθι…

Από κοντά και η στεγαστική κρίση. Μην μου πείτε πως δεν υπάρχει ενοικιαστής που να μην «τρέμει» μήπως ο ιδιοκτήτης του αυξήσει το ενοίκιο ή μήπως το χρειαστεί για ιδιοκατοίκηση και άντε μετά να βρεις νέο σπίτι. Πόσοι γονείς ανησυχούν μήπως το παιδί τους περάσει στις πανελλήνιες στην περιφέρεια. Η εγκατάσταση τους θα του στοιχίσει μια περιουσία και όλα αυτά βέβαια στην περίπτωση που βρει κατάλυμα. Πόσοι νέοι αναγκάζονται να μένουν ακόμα με τους γονείς τους λόγω των τιμών των ενοικίων που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Κανένα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν αλλάξει την εικόνα που επικρατεί.

Αυτό είναι το μόνιμο άγχος της κοινωνίας και κυρίως των νέων που αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να τα βγάλουν πέρα. Η κυβέρνηση επιχειρεί κάθε φορά να το αντιμετωπίσει αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κυρίως μέσω παρεμβάσεων στην φορολογία και της αύξησης του κατώτατου μισθού, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζονται όμως άμεσες παρεμβάσεις και στην αγορά. Δεν λέω πως δεν έχουν γίνει, χρειάζονται όμως περισσότερες και ποιο αποτελεσματικές. Η εντατικοποίηση των ελέγχων που ακούγεται κάθε φορά μοιάζει πλέον με ανέκδοτο.

Η αντιπολίτευση αδυνατεί και αυτή να πιάσει τον «χτύπο» της κοινωνίας. Δεν πιέζει όσο θα έπρεπε την κυβέρνηση προτάσσοντας άλλα ζητήματα που πιστεύει πως θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τον στριμώξει. Η κατάσταση ωστόσο γίνεται ολοένα και δυσκολότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η επιβίωση είναι πανάκριβη.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κάθε μήνα πως η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Τα «καμπανάκια» χτυπούν ολοένα πιο έντονα τα τελευταία χρόνια για την κυβέρνηση και αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει των εκλογών.