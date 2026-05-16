«Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου;» - Σκληρή γραμμή Μητσοτάκη στην κάλπη και όλοι «απέναντι»

Με μια ομιλία που κινήθηκε στη λογική της πολιτικής αντεπίθεσης και της επανασυσπείρωσης της κομματικής βάσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ της ΝΔ να επαναφέρει το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στην αβεβαιότητα.

Χαρακτηριστική στιγμή της ομιλίας του του ήταν η αναφορά στο «τηλέφωνο που χτυπά στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου», με τον πρωθυπουργό να θέτει ευθέως το ερώτημα «ποιος θα το σηκώσει» σε έναν κόσμο γεμάτο γεωπολιτικές κρίσεις και αστάθεια. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να μετατρέψει τις επόμενες εκλογές σε επιλογή προσώπου και κυβερνητικής επάρκειας, κατονομάζοντας ευθέως Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου ως πολιτικούς αντιπάλους σε μια προσπάθεια να ξορκίσει, νωρίς το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος».

Άνοιγμα σε δυσαρεστημένους και «γκρίζα ζώνη»

Ο πρωθυπουργός αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του σε όσους απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ ή παραμένουν στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη». Αναγνώρισε τη γκρίνια και την κοινωνική πίεση από την ακρίβεια, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αστοχίες και προβλήματα που ενοχλούν ακόμη και τον ίδιο.

Ταυτόχρονα, όμως, κάλεσε τους δυσαρεστημένους να δουν «τη μεγάλη εικόνα» και να μη «παίξουν στα ζάρια» όσα πέτυχε η χώρα από το 2019 μέχρι σήμερα. Το μήνυμα προς τη βάση ήταν σαφές: «μαζί τα καταφέραμε», «μαζί κρατήσαμε τη χώρα όρθια», άρα απαιτείται νέα συστράτευση απέναντι στον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας.

Αιχμές για Τσίπρα, Καραμανλή και Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να επαναφέρει έντονα τη μνήμη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επενδύοντας ιδιαίτερα στο αφήγημα της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Μίλησε για «ματωμένα πλεονάσματα» και υπενθύμισε τι «πλήρωσε η ελληνική μεσαία τάξη μεταξύ 2015 και 2019», επιχειρώντας να αναζωπυρώσει τα αντι-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά σε μία περίοδο όπου εντείνονται τα σενάρια για επίσπευση των ανακοινώσεων του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Εξόφθαλμες ήταν οι αιχμές προς τους τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Οι αναφορές περί «παλαιοκομματικών αντιλήψεων που υπάρχουν ακόμη και ανάμεσά μας», αλλά και η εμφατική επίκληση της ανάγκης ενότητας και συστράτευσης, ερμηνεύθηκαν ως μήνυμα προς τους πρώην πρωθυπουργούς που βρίσκονται σταθερά απέναντι του κυρίως με αιχμή τα εθνικά θέματα.

Επί της ουσίας, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να βάλει από τώρα «απέναντί» του όλες τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και τους εσωκομματικούς του επικριτές δείχνοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα αφορά- για το σχεδιασμό του -κυρίως το ποσοστό εκείνο που θέλει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και το οποίο κινείται πέριξ του 35% έως 37%.

«Κάλπες το 2027» και όχι νωρίτερα

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε και η επιμονή του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, σε μια περίοδο που τα σενάρια για κάλπες το Φθινόπωρο εντείνονται - σενάρια που ήταν η βασική συζήτηση σε όλα τα νεοδημοκρατικά «πηγαδάκια» του Συνεδρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο το ξεκαθάρισε, αλλά συνέδεσε ευθέως την επόμενη εκλογική μάχη με την ολοκλήρωση του σχεδίου «Ελλάδα 2030» και με την ελληνική προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, επιχειρώντας να εμφανίσει τη θεσμική και πολιτική συνέχεια ως εθνική αναγκαιότητα.