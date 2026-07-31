Μπορεί να έχει κατακτήσει σχεδόν κάθε κορυφή στη μουσική βιομηχανία, όμως ένα σημαντικό ορόσημο έλειπε μέχρι σήμερα από την πορεία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ο θρυλικός Βρετανός μουσικός είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για τα βραβεία Mercury, χάρη στο νέο του άλμπουμ «The Boys of Dungeon Lane».

Μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του

Η υποψηφιότητα αφορά το 24ο άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts και αποτελεί μια προσωπική αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, αλλά και στις πρώτες φιλίες που οδήγησαν στη δημιουργία των Beatles.

Παρότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής, είναι η πρώτη φορά που το όνομά του βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Mercury, το οποίο απονέμεται από το 1992 σε κορυφαία άλμπουμ Βρετανών και Ιρλανδών δημιουργών.

Paul McCartney, 84, lands first ever Mercury Prize nomination after six decades in the industry as he beats Mick Jagger to Best Album shortlist https://t.co/2hyn8C0fxQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 30, 2026

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που διεκδικούν το φετινό βραβείο βρίσκονται επίσης οι JADE, Nia Archives, RAYE, Olivia Dean, Florence + The Machine, οι Suede, ο Dave, ο Kojey Radical, η Dove Ellis, οι Knats, καθώς και το συλλογικό άλμπουμ «HELP(2)» της War Child Records, στο οποίο συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδά του να ενισχύουν τη δράση της War Child για την προστασία παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές.

Η απονομή τον Οκτώβριο

Ο νικητής θα επιλεγεί από 11μελή επιτροπή επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας.

Η τελετή απονομής των Mercury Prize 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου στην Utilita Arena του Νιούκαστλ, όπου θα αναδειχθεί το άλμπουμ που θα διαδεχθεί τον περσινό νικητή και θα προστεθεί στη μακρά ιστορία ενός από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Βρετανίας.