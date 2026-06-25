Πολάκης με τελεσίγραφο σε Φάμελλο: Έχουμε τις υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αναταραχής συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες πολιτικές κινήσεις του κόμματος και στις ευρύτερες διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς μετά και από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής - απόφαση που περισσότερα προβλήματα δημιούργησε παρά έλυσε στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Κατά την προσέλευσή του, ο Παύλος Πολάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Σωκράτη Φάμελλο , ζητώντας να μπει τέλος, όπως είπε, στην «καταστροφική πορεία» του κόμματος. Παράλληλα, χαρακτήρισε ακατανόητες τις πρόσφατες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεσο πολιτικό επαναπροσδιορισμό.

Ο κ. Πολάκης αποκάλυψε ότι έχει ήδη συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών για τη σύγκληση νέας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, με βασικό στόχο τη χάραξη στρατηγικής ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως έχει γράψει ο FLASH.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών, με τον ίδιο να ζητά σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη την ώρα που ο κ. Φάμελλος επιμένει στη στρατηγική προσέγγισης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παρά την εξόφθαλμη απόρριψη εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού οποιασδήποτε συζήτησης με τον ΣΥΡΙΖΑ.