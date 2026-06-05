Πολάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διαλυθεί ή να εκποιηθεί»-Σύγκρουση γραμμών στην Πολιτική Γραμματεία

Μετωπική αμφισβήτηση της στρατηγικής που εισηγείται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του κόμματος άσκησε ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, κάνοντας λόγο για σύγκρουση δύο διακριτών γραμμών στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Κρητικός βουλευτής, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όπου διαφάνηκαν καθαρά οι δύο αντίθετες τάσεις στους κόλπους του κόμματος, περιέγραψε δύο αντικρουόμενες στρατηγικές για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η γραμμή που προκρίνει η ηγεσία οδηγεί σε απορρόφηση από το εγχείρημα Τσίπρα, ενώ ο ίδιος ζητά αυτόνομη πολιτική παρουσία και εκλογική ετοιμότητα.

Ο βουλευτής Χανίων υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποτυπώθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, η πρώτη, την οποία απέδωσε στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και σε σημαντικό μέρος της Πολιτικής Γραμματείας, οδηγεί ουσιαστικά σε συνεργασία που θα καταλήξει στην απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το πολιτικό εγχείρημα που ενδέχεται να αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας.



Στον αντίποδα, ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα ιστορικό κόμμα της Αριστεράς, με διαδρομή, πολιτική παρακαταθήκη και κοινωνικές αναφορές που δεν μπορούν να «τεμαχιστούν, να εκποιηθούν ή να διαλυθούν». Όπως τόνισε, το κόμμα οφείλει να διατηρήσει την πολιτική και οργανωτική του αυτοτέλεια, ακόμη και αν επιδιώξει συνεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. «Είμαστε υπέρ της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι το προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια τέτοια συμπόρευση.

«Καρφιά» για την δημοσκοπική εικόνα

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να παραμένει σε κατάσταση αναμονής ενόψει των πολιτικών εξελίξεων. Επικαλέστηκε τη χαμηλή δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αλλά και την απογοήτευση που -όπως υποστήριξε- προκαλούν στη βάση του κόμματος οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών που εμφανίζονται να προεξοφλούν άλλες πολιτικές επιλογές. Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι υπάρχει ισχυρό ρεύμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμεί μια «δυνατή Αριστερά με ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο», η οποία θα επιδιώξει τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, χωρίς όμως να παραιτείται από την αυτόνομη πολιτική και εκλογική της παρουσία.



Κλείνοντας, παρέπεμψε πλέον για τις οριστικές αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου (6/6), όπου -όπως είπε- θα τεθούν προς ψήφιση οι διαφορετικές εισηγήσεις για την πορεία του κόμματος. Η παρέμβαση Πολάκη καταγράφει με τον πιο σαφή τρόπο το βάθος των διαφωνιών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το ζήτημα των συνεργασιών, της σχέσης με τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα και, κυρίως, της αυτόνομης πολιτικής παρουσίας του κόμματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.