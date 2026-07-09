Πολάκης: «Όποιος έχει αποφασίσει να φύγει, να μην ψηφίσει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου»

Ενώπιον μίας ακόμα εκρηκτικής Κεντρικής Επιτροπής βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πρόκειται να λάβει μέρος αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Το κόμμα καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του, εν μέσω συνεχών αποχωρήσεων στελεχών του, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προσανατολίζεται στο κόμμα του παλαιού αρχηγού τους, Αλέξη Τσίπρα (χωρίς, βέβαια, να σημαίνει ότι όλοι και όλες θα είναι ευπρόσδεκτες στην ΕΛΑΣ).

Σε αυτό το φόντο, ο Παύλος Πολάκης, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook, με την οποία καλεί όσους και όσες δεν προτίθενται να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, να μη συμμετάσχουν στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής «για κάτι που πλέον δεν σας αφορά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ολόκληρη η ανάρτηση Π. Πολάκη:

«Το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό.

Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.

Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν.

Για χάρη των κοινών μας αγώνων.

Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.

Αφήστε εμάς που «το πονάμε ακόμα το μαγαζί» να αποφασίσουμε για την τύχη μας.

Παύλος Πολακης

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (και βεβαια ΟΧΙ "ανεξάρτητος" βουλευτής)»