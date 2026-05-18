Πολάκης: ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου-Τα υπόλοιπα στην Πολιτική Γραμματεία

«Το "ανεξάρτητος βουλευτής" είναι σύντομο ανέκδοτο! Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου. Τα υπόλοιπα στην Πολιτική Γραμματεία…», σχολίασε με νόημα ο Παύλος Πολάκης, όταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος του έδωσε το λόγο στην Ολομέλεια με το νέο του κοινοβουλευτικό στάτους, αυτό του ανεξάρτητου βουλευτή.



Με αυτά τα λόγια ο βουλευτής Χανίων έδωσε τη δική του απάντηση στην ηγεσία της Κουμουνδούρου που τον απέπεμψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σε όλους όσοι υποστηρίζουν πως δεν μπορεί πλέον να δώσει το «παρών» στις κρίσιμες κομματικές διεργασίες.



Σημειωτέον, πως ο Σφακιανός βουλευτής βρέθηκε στην Ολομέλεια προκειμένου να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τις δανειακές υποχρεώσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Στο περιθώριο της συζήτησης μάλιστα, είχε ένα «ενσταντανέ» με τον Άδωνι Γεωργιάδη.



«Να σας ξεκαθαρίσω! Επειδή η ανακοίνωση της διαγραφής έγινε όσο ήμουν εδώ. Δεν φταίω εγώ καθόλου, το ξεκαθαρίζω, μην πείτε πως έχει γίνει καμία συνωμοσία…» υπήρξε το σχόλιο του υπουργού Υγείας, αμέσως μόλις είδε τον Παύλο Πολάκη να εισέρχεται στην Ολομέλεια και λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε ανακοινωθεί η διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.