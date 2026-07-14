Πολάκης: «Ξέρετε πολλούς καλύτερους υποψήφιους προέδρους από εμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ;»

Με αιχμηρά σχόλια για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και σφοδρή κριτική σε κορυφαία στελέχη του κόμματος εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του στο MEGA.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με την παρατήρηση: «Σας ακούγεται παράξενο που με λέτε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ; Ξέρετε πολλούς καλύτερους;», ενώ λίγο αργότερα υποστήριξε ότι «μπορώ να εξασφαλίσω αξιοπρεπή ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου όχι».

Αναφερόμενος στη Ρένα Δούρου, ο κ. Πολάκης εκτίμησε ότι ο ίδιος μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα αξιοπρεπές εκλογικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με την πρώην περιφερειάρχη Αττικής. «Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Εγώ την στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν πέρναγαν από την Περιφέρεια Αττικής, μη τυχόν και λερωθούνε» είπε χαρακτηριστικά.

«Η στάση Φάμελλου είναι ο ορισμός του ξεφτιλικιού»

Απαντώντας στον παραιτηθέντα γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε: «εγώ δεν είμαι περιπτεράς εγώ θέλω να χτυπήσουμε το σούπερ μάρκετ του Μητσοτάκη. Εγώ πάντα τον έβαζα ψηλά τον ουρανό, εγώ θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει ένα υψηλό ποσοστό για να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «ορισμό της αναξιοπρέπειας και του ξεφτιλικιού», ενώ πρόσθεσε ότι «είχες έναν πρόεδρο που έλεγε μην μας ψηφίζετε». Συνεχίζοντας την κριτική του, ανέφερε: «Περάσαμε μια πολύ άσχημη φάση, είχες εδώ και 2 μήνες έναν πρόεδρο που έβγαινε με απόφαση ότι στηρίζει άλλο κόμμα και μάλιστα όταν από την ΕΛΑΣ του Τσίπρα έχεις μια καθαρή εκφώνηση δημόσια ότι εγώ κατέληξα ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει αν θέλετε να έρθετε θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες, εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα».

Για τις εσωκομματικές διαδικασίες, υποστήριξε ότι η εκλογή νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές, εξηγώντας ότι προηγουμένως απαιτείται συνέδριο, όπως προβλέπει το καταστατικό. Όπως είπε, θα διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημειώνοντας: «επειδή πρέπει να στήσουμε ξανά οργανωτικά ένα κόμμα, το τοποθετώ για μετά τις βουλευτικές εκλογές». Πρόσθεσε ακόμη: «Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, για να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος πρέπει να προηγηθεί συνέδριο και να γίνουν εκλογές με κάλπη. Αυτή τη στιγμή, και καλοκαιριάτικα, κι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να εκλεγεί πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές, που θα πουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν στις εκλογές μαζί του. Θα διεκδικήσω της Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτός που θα εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα διεκδικήσει και την Προεδρία του κόμματος, όταν θα γίνει συνέδριο και εκλογές».

«Δεν άλλαξα εγώ, άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας»

Επίθεση εξαπέλυσε και κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή πορείας του πρώην πρωθυπουργού συνέβαλε στην εκλογική συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εγώ από το 2015 έως το 2019 ήμουν από αυτούς που έβαλα την προσωπική μου ηρεμία, την οικογενειακή μου κατάσταση, την προσωπικότητα που τη χλεύασαν για να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα, να στήσουμε το ΕΣΥ που κατέρρεε. Δεν άλλαξα εγώ, άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν γίνεται ένα λάθος, τους συνεργάτες σου πάντα τους καλύπτεις. Όταν είστε μεταξύ σας, τους λες αυτά που πρέπει να τους πεις και είσαι και πάρα πολύ σκληρός. Αλλά όταν είσαι σε μια συλλογικότητα, προς τα έξω – για να είναι αποτελεσματική αυτή η συλλογικότητα – πρέπει να βγάζεις μια εικόνα και σοβαρότητας, ενότητας, ομόνοιας και να καλύπτεις όλα τα κλαδιά του δέντρου που μαζί ποτίζεται και χτίζεται».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 2019 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει; Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δένουν τον κόσμο στα σπίτια του και να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά να το καταδικάσει; Από αυτό το πράγμα μόνο, χάσαμε 7%».

Αναφερόμενος στη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Δεν μπορεί να λες θέλω ενότητα και συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ να σου λέει όχι το ΠΑΣΟΚ και εσύ να επιμένεις. Δεν είναι μπούρδα αυτό; Τότε που είχε 32 δεν είπε "ψήφισε με λαέ να εφαρμόσω τις αποφάσεις του συνεδρίου". Τώρα λέει δεν θέλω κανένα, πάω μόνος μου».

Τέλος, για τον Στέφανο Κασσελάκη δήλωσε: «τον είχα στηρίξει αλλά δεν αρνήθηκα ότι ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη γιατί ήταν πολιτικός απατεώνας», κάνοντας λόγο για «καραγκιοζιλίκα του Κασσελάκη γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικα μεγέθη». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «είναι ευθύνη αυτών που τον έβαλαν στα ψηφοδέλτια, του κ. Βασιλειάδη και του κ. Καλογήρου. Εγώ όταν τα βρήκα είπα ότι με αυτά τα χαρτιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος γιατί κατέθεσε ψεύτικο πόθεν έσχες. Μην ασχολούμαστε άλλο, σβήστηκε από τον χάρτη αυτός».