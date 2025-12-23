Pole dancer χορεύει σε εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας - Μόδα ή βλασφημία;

Μια ασυνήθιστη για έναν κλασικό πιστό εικόνα έκανε τον γύρο του διαδικτύου τις περασμένες ημέρες με μια pole dancer να λικνίζεται πάνω στον στύλο της μέσα σε εκκλησίες σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας.

Ένα βίντεο που ανάρτησε η γερμανική Bild δείχνει μια ξανθιά γυναίκα με λευκό φόρεμα να κάνει φιγούρες ενώ οι πιστοί κάθονται και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία.

Η γυναίκα εξηγεί σε δηλώσεις της ότι είναι μια πρωτότυπη ιδέα, η οποία θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο στους κόλπους της Εκκλησίας.

Από την άλλη, ένα ακόμη βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με μια άλλη κοπέλα να χορεύει υπό τους ήχους techno beats ενώ από πίσω ψάλλεται ο χριστιανικός ύμνος «Gloria».

Στο κήρυγμά της, η πάστορας Lisa Koens ενθαρρύνει το εκκλησίασμα να σκεφτεί τι τους κρατάει πίσω, Από το οποίο θα ήθελαν να «απελευθερωθούν». Στο κήρυγμά της, η Koens τόνισε ότι το pole dancing προέρχεται από πατριαρχικές δομές, αλλά έκτοτε έχει ανακτηθεί από τις γυναίκες. «Η ενόχληση ήταν έντονη στην αρχή αλλά είχαμε και αρκετές θετικές αντιδράσεις επίσης», λέει.

Επιπλέον, όπως υποστήριξε, ο χορός συμβολίζει την απελευθέρωση. «Υπάρχουν πολλά βιβλικά αποσπάσματα στα οποία οι γυναίκες χορεύουν μετά από μια νίκη ή απελευθέρωση» τόνισε μιλώντας σε γερμανικό δίκτυο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κανένα αρνητικό σχόλιο για τη λειτουργία της δεύτερης Κυριακής της Χριστιανικής Ενδυνάμωσης. Αντίθετα, πολλοί συμμετέχοντες έχουν δηλώσει ότι θα έρχονταν στην εκκλησία πιο συχνά αν επρόκειτο να ξεπεράσει το συνηθισμένο της στυλ.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το pole dancing εισέρχεται στους κόλπους της Εκκλησίας σε μια προσπάθεια οι νέοι να συνδεθούν μαζί της.