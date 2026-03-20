Με «συνταγή» αντίστοιχη με εκείνη που ακολούθησε ο Στρατός Ξηράς κατά την άσκηση «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ» τον περασμένο Δεκέμβριο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας «UVEX 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού με μη επανδρωμένα συστήματα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή αναβάθμισή του Στόλου.

Στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτήρησης, Ναρκοπολέμου και Υποβρυχίων Καταστροφών, καθώς και μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, επιφανείας και υποεπιφανείας, κατασκευασμένα από διάφορες εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, δοκιμάστηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ, όπως η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drones.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Τα σενάρια

Εξετάστηκαν σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων μέσων, όπως:

αντιμετώπιση απειλών από μη επανδρωμένα μέσα σε συνθήκες «σμήνους»,

έρευνα, εντοπισμός και προσβολή στόχων επιφανείας με χρήση οπλισμένων drones ή drones-καμικάζι,

αξιοποίηση ηλεκτρονικών παρεμβολών,

χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων σε αντιναρκικέςεπιχειρήσεις,

προστασία λιμένων και κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση μη επανδρωμένων μέσων σε πλοία καθώς και στη βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας επί του πεδίου, μέσω σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και ενοποιημένης διαχείρισης πληροφοριών.

Ο στόχος

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο φάσεις: κατά την πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία και δοκιμή των συμμετεχόντων συστημάτων, ενώ στη δεύτερη φάση εκτελέστηκε το κύριο μέρος της άσκησης εν πλω, με αξιολόγηση των συστημάτων επί του πεδίου.

Το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, στοχεύει να αναδείξει λύσεις που μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στο επιχειρησιακό του πλαίσιο, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει και να επιταχύνει τη συνεργασία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, σε έναν τομέα που εξελίσσεται ραγδαία, όπως αυτός των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η πρόσκληση συμμετοχής των εταιρειών πραγματοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).