Πολεμικό Ναυτικό: Νέα ηλεκτρονικά, sonar και «Κένταυρος» στο πακέτο αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, ούριος άνεμος φύσηξε για το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ 200 του Πολεμικού Ναυτικού «ΥΔΡΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΨΑΡΑ» και «ΣΑΛΑΜΙΣ», με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) να προχωρά στο πρώτο βήμα, στην προκύρηξη του διαγωνισμού για τα συστήματα επικοινωνιών των τεσσάρων πολεμικών πλοίων.

Το βασικό πρόγραμμα των ελληνικών ΜΕΚΟ, το οποίο στοχεύει στην παράταση της επιχειρησιακής ζωής των πλοίων κατά τουλάχιστον 15 χρόνια και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, θα κινηθεί σε τρείς άξονες, με τις αντίστοιχες συμβάσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

νέο CMS TACTICOS II της Thales, ραντάρ NS-110 AESA και συστήματα ελέγχου πυρός,

εγκατάσταση, διασύνδεση, καλωδιώσεις, δοκιμές και πιστοποίηση του νέου εξοπλισμού,

ναυπηγικές και μηχανολογικές εργασίες.

Το «πακέτο» των ΜΕΚΟ, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αναβάθμιση του κύριου πυροβόλου Mk45 με στόχο να γίνει πλήρως ψηφιακό σε επίπεδο ελέγχου/διαχείρισης, όπως επίσης την αντικατάσταση/αναβάθμιση του Sonar που θα ενισχύσει την ικανότητα των πλοίων στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αλλά και την εγκατάσταση του ελληνικού συστήματος anti-drone "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ" της ΕΑΒ. Το κόστος εκτιμάται συνολικά στα 290 εκατομμύρια ευρώ στα κρίσιμα συστήματα, ενώ επιμέρους κομμάτια, όπως η αναβάθμιση του πυροβόλου MK45, έχει προϋπολογιστεί στα 37 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα

Ο διαγωνισμός για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Δυνατοτήτων των Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ του ΠΝ – Συστήματα Επικοινωνιών» έχει εκτιμώμενο κόστος 9.980.000 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης έχει οριστεί η 28η Ιανουαρίου 2026 και η απασφράγιση των φακέλων θα γίνει την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026, στη ΓΔΑΕΕ.

Αυτό το οποίο έχει τεθεί ως βασικός στόχος είναι εντός του 2026 να έχουν «κλείσει» οι βασικές συμβάσεις, ώστε το 2027 να ξεκινήσει η αναβάθμιση στην πρώτη ελληνική ΜΕΚΟ, με στόχο το πρόγραμμα και των τεσσάρων πολεμικών πλοίων να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.

Υπενθυμίζεται πως το 2027 θα έχουν ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό οι τρείς φρεγάτες Belharra «ΚΙΜΩΝ», «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ» (το τέταρτο υπερσύγχρονο πλοίο, η φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», θα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ναυπήγησης) γεγονός που θα επιτρέπει στον Στόλο να διατηρεί την παρουσία του στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, στην τελική ευθεία θα μπαίνει και το πρόγραμμα των Bergamini, με τον Νίκο Δένδια να έχει ανακοινώσει την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών. Να σημειωθεί ότι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί και η αναβάθμιση όλων των φρεγατών Belharra σε STD2++, με το σύνολο των εργασιών να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη Ελλάδα.