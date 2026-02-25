«Πόλεμος» δίχως τέλος Καιρίδη - Ζωής: Οι κλόουν, τα παράσιτα και οι βολές στη ΝΔ μέσω... Σαμαρά

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Καιρίδης δεν λένε να βάλουν τα μαχαίρια πίσω στα θηκάρια, σε μια κόντρα που δείχνει να μην έχει τέλος και κρατάει καιρό στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα.

Αφορμή της νέας αντιπαράθεσης στάθηκαν, μεταξύ άλλων, τα Τέμπη, ενώ συζητήσεις προκάλεσε η επιλογή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτεθεί στη ΝΔ και για τα εθνικά, με όχημα τη σημερινή σκληρή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.

Πώς άρχισε ο νέος καβγάς

Πρώτος το λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στα Τέμπη όσο και στα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Δεν καταλαβαίνω το ρόλο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Από τη μία κατηγορεί τη Δικαιοσύνη, από την άλλη είναι συνήγορος και σιτίζεται από αυτήν ασκώντας το επάγγελμα της δικηγόρου. Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα. Και δικηγόρος που δικηγορείτε και πολέμιος της Δικαιοσύνης», τόνισε αρχικώς ο Δημήτρης Καιρίδης, σημειώνοντας πως η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες εκεί που υπάρχουν.

Όσο για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ανέφερε πως «η βία είναι καταδικαστέα από όπου και εάν προέρχεται και όποιο ιδεολογικό φορέα και εάν ενδύεται», ενώ υποστήριξε πως «εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι της κανονικότητας, της μετριοπάθειας και της δημοκρατικής ομαλότητας».

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίαζε την τοποθέτησή του από το έδρανο, εκείνος ανέβασε τα ντεσιμπέλ. «Επιχειρούν κάποιοι να δώσουν παράσταση κλόουν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το πετυχαίνετε. Δεν θα με καταστήσετε αντίλογό σας, θα σας αφήσω μόνη στο δηλητήριο και τη γελοιότητα, τα καταφέρνετε περίφημα», είπε, απευθυνόμενος στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχετε την πρωτοκαθεδρία στους κλοουνισμούς»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το γάντι που της έριξε ο Δημήτρης Καιρίδης. «Μας είπατε για την παράσταση των κλόουν, αποκλείεται αυτή την παράσταση να σας την κλέψουμε! Έχετε την πρωτοκαθεδρία στους κλοουνισμούς», υποστήριξε, ενώ αναφορικώς με τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, την «επιδρομή» όπως την χαρακτήρισε, ενημέρωσε πως από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με τον παθολόγο Δημήτρη Ζαζιά για να του εκφράσει την αμέριστη στήριξή της. «Τέτοια δικηγόρος είμαι. Εσείς έχετε μάθει αλλιώς, έχετε μάθει σε δικηγόρους που σιτίζονται. Έχετε και οικόσιτα και παράσιτα!», σχολίασε.

Όσο για τα Τέμπη, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση «θέλει στημένες δίκες, στημένες εκθέσεις, στημένες εξετάσεις», υποστηρίζοντας πως «ελεγχόμενοι» λειτουργοί «προσπαθούν να ανατρέψουν την εντολή» για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Επίθεση μέσω Σαμαρά

Αυτό πάντως που προκάλεσε αίσθηση, είναι πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για τα εθνικά ζητήματα, με φόντο το σημερινό νέο «χτύπημα» του Αντώνη Σαμαρά.

«Σας καταλογίζει διαφθορά στη σύμβαση με τη Chevron», σημείωσε και διάβασε στο Σώμα αποσπάσματα από τη σημερινή δήλωση του Μεσσήνιου πολιτικού. «Ο πρωθυπουργός κάνει business διαπραγματευόμενος εθνική κυριαρχία και ήρθε εδώ σήμερα να απαντήσει και να μπαζώσει πάλι ο κύριος Φλωρίδης», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, διευκρινίζοντας πάντως πως Αντώνης Σαμαράς δεν είναι «πολιτικός της φίλος», καθώς η ίδια έχει υπάρξει η «δριμύτερη αντίπαλός του».