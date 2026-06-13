«Πολέμος» ΗΠΑ με Anthropic: Μπλόκο της Ουάσιγκτον στην πρόσβαση ξένων σε Mythos και Claude Fable

Σε μια κίνηση που ανοίγει νέο κεφάλαιο στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση ξένων υπηκόων στα πιο προηγμένα μοντέλα της, τα Fable 5 και Mythos 5, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υποχρεώνεται να διακόψει άμεσα την πρόσβαση στα συγκεκριμένα συστήματα για να συμμορφωθεί με την εντολή, διευκρινίζοντας ότι τα παλαιότερα μοντέλα της δεν επηρεάζονται.

Σύμφωνα με το Reuters, η εντολή εκδόθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου και αφορά όλους τους ξένους υπηκόους, ακόμη κι αν βρίσκονται εντός Ηνωμένων Πολιτειών. Η ερμηνεία αυτή σημαίνει ότι το μέτρο μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο πελάτες της εταιρείας, αλλά και εργαζομένους της Anthropic που δεν έχουν αμερικανική υπηκοότητα.

Η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, επειδή οι ΗΠΑ συνηθίζουν να επιβάλλουν περιορισμούς σε εξαγωγές τεχνολογιών όπως τα τσιπ και όχι σε ίδιες τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση την εθνικότητα του χρήστη. Το μέτρο αποτελεί έτσι μια εντυπωσιακή διεύρυνση της αμερικανικής λογικής «εξαγωγικών ελέγχων» από το hardware στο ίδιο το λογισμικό ΑΙ.

Η Anthropic λάνσαρε το Mythos και ξέσπασε πανικός στις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκεται το Mythos, το οποίο η Anthropic είχε παρουσιάσει τον Απρίλιο ως εξαιρετικά ισχυρό μοντέλο με προηγμένες δυνατότητες εντοπισμού κενών ασφαλείας σε λογισμικό. Η εταιρεία είχε ήδη αποφύγει να το διαθέσει ευρέως στο κοινό, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από χάκερ για την ανακάλυψη και εκμετάλλευση ευπαθειών σε υπολογιστικά δίκτυα.

Για να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους, η Anthropic λάνσαρε στις 9 Ιουνίου μια δημόσια αλλά «δεμένη» έκδοση του μοντέλου, το Claude Fable 5, με πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας που μπλοκάρουν απαντήσεις σε ευαίσθητα πεδία όπως η κυβερνοασφάλεια και η βιολογία. Όταν ένα ερώτημα θεωρείται υψηλού ρίσκου, το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη σε παλαιότερο μοντέλο, το Opus 4.8.

Παρόλα αυτά, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε ακόμη αυστηρότερο βήμα. Σύμφωνα με την Anthropic, η ανησυχία των αρχών σχετίζεται με την πιθανότητα να υπάρχει τρόπος παράκαμψης των περιορισμών του Fable 5, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση του σε κυβερνοεπιθέσεις. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν της δόθηκαν σαφείς τεχνικές λεπτομέρειες και κάνει λόγο για «παρεξήγηση», δηλώνοντας ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της πρόσβασης το συντομότερο δυνατό.

Πώς ξεκίνησε ο «πόλεμος»

Η υπόθεση δείχνει και τη βαθύτερη τριβή της Anthropic με την κυβέρνηση Τραμπ. Το Reuters αναφέρει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν ήδη διαταραχθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν η εταιρεία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της για εγχώρια παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα. Είχε προηγηθεί και ένταση με το Πεντάγωνο σχετικά με τον ρόλο της ΑΙ σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει αμηχανία ακόμη και σε κύκλους της αμερικανικής τεχνολογικής πολιτικής. Πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί χαρακτήρισαν το μέτρο ακραίο και δύσκολα συμβατό με άλλες κινήσεις της ίδιας κυβέρνησης, όπως η αποδοχή εξαγωγών ορισμένων προηγμένων τσιπ ΑΙ προς την Κίνα.

Πέρα από τις ρυθμιστικές συνέπειες, η απόφαση μπορεί να έχει σοβαρό επιχειρησιακό αποτύπωμα για την Anthropic, η οποία συγκαταλέγεται μαζί με την OpenAI στους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς ΑΙ. Η διακοπή πρόσβασης σε τόσο προηγμένα μοντέλα μπορεί να επηρεάσει τις εμπορικές της αναπτύξεις, τα ερευνητικά της πλάνα και τη διεθνή της δραστηριότητα, ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε μια ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή παρέμβαση λόγω συγκεκριμένου κινδύνου ή για προάγγελο μιας νέας εποχής, στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση θα ασκεί πολύ πιο άμεσο έλεγχο στη διάθεση των πλέον ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.