Πόλεμος και ενέργεια πιέζουν σημαντικά την ελληνική οικονομία - Ποιες οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Η ελληνική οικονομία μπαίνει σε τροχιά επιβράδυνσης την επόμενη διετία, σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ώρα που η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή ρίχνει βαριά σκιά στις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για το 2026 και 1,7% για το 2027, χαμηλότερα από το 2,1% που καταγράφηκε πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική οικονομία θα κινηθεί σε πιο «συγκρατημένους» ρυθμούς.

Παγκόσμια οικονομία υπό πίεση

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με την «πρόβλεψη αναφοράς» του Ταμείου, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 3,1% το 2026 από 3,4% πέρυσι, με μια οριακή ανάκαμψη στο 3,2% το 2027.

Για την Ευρωζώνη, οι προβλέψεις δείχνουν επίσης κάμψη: ανάπτυξη 1,1% φέτος από 1,4% το 2025 και ελαφρά άνοδο στο 1,2% το 2027. Καθοριστικός παράγοντας για αυτές τις εξελίξεις είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις τιμές ενέργειας, τις αλυσίδες εφοδιασμού και το επενδυτικό κλίμα.

Στο μέτωπο των τιμών, το ΔΝΤ προβλέπει νέα άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,5% το 2026 από 2,9% πέρυσι, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Παρόμοια εικόνα και στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2,6% φέτος, για να μειωθεί στο 2,2% το 2027. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται άνοδος στο 4,4%.

Σημαντική μείωση της ανεργίας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική οικονομία εμφανίζει μία θετική «νησίδα»: την αγορά εργασίας. Το ΔΝΤ προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 7,4% το 2026 και στο 7,1% το 2027, από 8,9% το 2025.

Στην Ευρωζώνη, η μείωση είναι πιο ήπια, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 6,1% έως το 2027. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, με το έλλειμμα να διευρύνεται στο 6,4% του ΑΕΠ το 2026 πριν επιστρέψει στο 5,7% το 2027.

Τα σενάρια

Το ΔΝΤ εγκαταλείπει τον όρο «βασικό σενάριο» και εισάγει την «πρόβλεψη αναφοράς», ενώ παράλληλα καταρτίζει και δυσμενή αλλά και ακραία σενάρια.

Στο βασικό πλαίσιο, ο πόλεμος εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί εντός εβδομάδων, με τις τιμές ενέργειας να αυξάνονται κατά 19% και του πετρελαίου κατά 21,4% το 2026.

Στο δυσμενές σενάριο, η παγκόσμια ανάπτυξη πέφτει στο 2,5% και ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 5,4%.

Στο ακραίο σενάριο, η ανάπτυξη περιορίζεται στο 2% και ο πληθωρισμός ξεπερνά το 6%.

Όπως προειδοποιεί το Ταμείο, η πιθανότητα επιδείνωσης αυξάνεται όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΔΝΤ και στη δημοσιονομική πολιτική, τονίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα και προσωρινά. Όπως σημειώνει, η ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να γίνεται με σαφή δημοσιονομικά όρια και σχέδιο επιστροφής στην ισορροπία.