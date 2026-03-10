Πόλεμος και νέα ακρίβεια: Σε ποια προϊόντα εξετάζεται να μπει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Ένα νέο σχέδιο παρέμβασης στις τιμές βασικών αγαθών επεξεργάζεται η κυβέρνηση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για νέο κύμα ακρίβειας που ενδέχεται να προκαλέσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή



Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή πλαφόν τιμών σε περίπου 50 έως 60 κατηγορίες βασικών προϊόντων, σε μια προσπάθεια να μπει φρένο σε φαινόμενα κερδοσκοπίας και σε νέες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ .



Το μέτρο θα αφορά κυρίως προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Ποια προϊόντα μπαίνουν στο πλαφόν

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH η λίστα των προϊόντων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο γνωστό «καλάθι του νοικοκυριού », ωστόσο έχει προηγηθεί ένα νέο «ξεσκαρτάρισμα» κατηγοριών.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαφόν αναμένεται να ενταχθούν:

αμυλούχα προϊόντα (ρύζι, ψωμί, φρυγανιές, μακαρόνια, αλεύρι)

κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά)

αλλαντικά (γαλοπούλα, πάριζα)

γαλακτοκομικά (φρέσκο γάλα, γιαούρτι, τυριά)

λίπη και έλαια (ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, μαργαρίνη)

κατεψυγμένα τρόφιμα (ψάρια και λαχανικά)

ροφήματα (καφές, κακάο, χυμοί)

όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια)

ζάχαρη και σοκολάτα

παιδικές τροφές

είδη προσωπικής υγιεινής

καθαριστικά σπιτιού (απορρυπαντικά πλυντηρίου, υγρά πιάτων, χλωρίνες, χαρτί υγείας)

πάνες για μωρά.

Στόχος είναι να προστατευτούν κυρίως βασικά αγαθά που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών, αφήνοντας εκτός δευτερεύουσες κατηγορίες προϊόντων.

Το σενάριο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Η συζήτηση για νέα παρέμβαση στις τιμές δεν είναι τυχαία. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει φόβους για ανατιμήσεις σε ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες, οι οποίες συνήθως μετακυλίονται σταδιακά και στα τρόφιμα.



Σε αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει εργαλεία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «δίχτυ ασφαλείας» για τα νοικοκυριά, σε περίπτωση που οι πιέσεις στις τιμές ενταθούν τους επόμενους μήνες.

Οι επιφυλάξεις της αγοράς

Παρά τις κυβερνητικές εκτιμήσεις ότι το πλαφόν μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, παράγοντες της αγοράς λιανεμπορίου εμφανίζονται επιφυλακτικοί.



Όπως σημειώνουν, αντίστοιχα μέτρα στο παρελθόν δεν είχαν ουσιαστική επίδραση στον πληθωρισμό τροφίμων, επισημαίνοντας ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2021-2025 κινήθηκε περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στα ράφια συνεχίζονται.



Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς:

στις πρώτες έξι εβδομάδες του 2026 καταγράφηκαν αυξήσεις σε περισσότερους από 5.000 κωδικούς προϊόντων,

ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 οι ανατιμήσεις είχαν αγγίξει τους 11.400 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πιέσεις για νέα μέτρα συγκράτησης των τιμών, καθώς το κόστος ζωής παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά.