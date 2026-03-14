Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιρανικά πλήγματα σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ - Φλέγεται η Φουτζέιρα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η περιοχή της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ζώνη όπου βρίσκονται σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία για νέο περιστατικό που σχετίζεται με την κλιμακούμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο όπου λειτουργούν τερματικοί σταθμοί εξαγωγών και αποθήκες καυσίμων, υποδομές στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή αγορά ενέργειας.



Η φωτιά προκάλεσε προσωρινή διακοπή στις διαδικασίες φόρτωσης πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές της πετρελαϊκής αγοράς, επηρεάζοντας τη λειτουργία του ενεργειακού κόμβου του εμιράτου.

Πτώση συντριμμιών μετά από αναχαίτιση drone

Σε επίσημη ανακοίνωση, το γραφείο επικοινωνίας της Φουτζέιρα ανέφερε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση συντριμμιών ύστερα από την επιτυχή αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).



Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Το περιστατικό μετά τις απειλές της Τεχεράνης

Το συμβάν σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου το Ιράν είχε εξαπολύσει νέες απειλές εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα Εμιράτα.



Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, το στρατιωτικό κέντρο διοίκησης Khatam al-Anbiya προειδοποίησε ότι υποδομές που συνδέονται με αμερικανικά στρατιωτικά συμφέροντα αποτελούν πιθανούς στόχους.

Οι ιρανικές αρχές μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να απομακρυνθούν από λιμάνια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ασκεί το «δικαίωμα υπεράσπισης της κυριαρχίας του».

Αναφορές για επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δηλώσεις του αρχηγού του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ναυάρχου Alireza Tangsiri, σύμφωνα με τις οποίες οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή.



Μεταξύ των στόχων που ανέφερε ήταν η αεροπορική βάση Al Dhafra στο Άμπου Ντάμπι, η βάση αλ-Αντίρι στο Κουβέιτ, η βάση Sheikh Isa Air Base στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τους ιρανικούς ισχυρισμούς, οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αεροσκάφη και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει ότι εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που συνδέονται με αμερικανικά στρατιωτικά συμφέροντα αποτελούν «νόμιμους στόχους».

