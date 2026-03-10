Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Πούτιν μίλησε με Πεζεσκιάν και ζήτησε «ταχεία αποκλιμάκωση»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να υπάρξει «ταχεία αποκλιμάκωση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη (10/03) με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, μία ημέρα αφού επικοινώνησε για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



«Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση αρχής, υπέρ μιας ταχείας αποκλιμάκωσης» και της επίλυσης του θέματος με πολιτικά μέσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.



Ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «για την υποστήριξή του και κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια» που παρέχει στο Ιράν.

Σημειώνεται πως η Ρωσία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο στην Ουκρανία εδώ και τέσσερα χρόνια, καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε στόχους στο Ιράν.

Ωστόσο, η Μόσχα και η Τεχεράνη συνεργάζονται στενά και σύναψαν μια στρατηγική εταιρική σχέση πέρυσι, η οποία δεν περιλαμβάνει δέσμευση για παρέμβαση σε περίπτωση επίθεσης σε μία από τις χώρες.