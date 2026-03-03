Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σχέδια για μέτρα στήριξης νοικοκυριών με fuel pass και επιδότηση στο ρεύμα

Σενάρια για στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με εκρήξεις τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σοβαρές αναταράξεις στη πραγματική οικονομία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης



Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η επιστροφή του μέτρου του fuel pass, δηλαδή της επιδότησης καυσίμων στην αντλία και του μοντέλου για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Παράλληλα για την απορρόφηση των κραδασμών στην αγορά το σχέδιο προβλέπει πακέτο έκτακτων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις που θα υποστούν ισχυρά πλήγματα.



Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι έχουμε στη διάθεση μας δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία παρέμβασης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση από ένα τέτοιο ενδεχόμενο». Όπως σημειώνουν μέχρι στιγμής, η αντίδραση των αγορών παραμένει συγκρατημένη, καθώς η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται μέχρι στιγμής στην περιοχή των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Το «όριο» των 100 δολαρίων στο βαρέλι

Πάντως οι παράγοντες που θα κρίνουν την ενεργοποίηση ή μη των έκτακτων μέτρων στήριξης είναι η έκταση και η ένταση των επιπτώσεων από τις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, παρεμβάσεις θα υπάρξουν σε περίπτωση που η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και διατηρηθεί για ένα μήνα σε αυτό το ύψος και η κατάσταση στην αγορά ενέργειας επιδεινωθεί, ανεβάζοντας στα ύψη τις τιμές του φυσικού αερίου διογκώνοντας το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.



Υπενθυμίζεται ότι το fuel pass που τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022 ήταν μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Την περίοδο που δόθηκε, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είχε φτάσει περίπου στα 2,20 έως 2,40 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαινόταν κοντά ή και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η τιμή του brent είχε διαμορφωθεί περίπου στα 120 δολάρια το βαρέλι.

Δικαιούχοι ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, με σκοπό την συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Τα νοικοκυριά έλαβαν οικονομική ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στα νησιά το ποσό ήταν αυξημένο και η επιδότηση χορηγούνταν είτε σε ψηφιακή κάρτα για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με μικρότερο ποσό. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορούσε να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο για να λάβει τη σχετική επιδότηση.

Δεν αλλάζει ο βασικός σχεδιασμός ενόψει ΔΕΘ

Τέλος όσον αφορά στον προγραμματισμό, κυβερνητικά στελέχη αποκλείουν αλλαγές στο βασικό σχεδιασμό ενόψει της ΔΕΘ και τις κεντρικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής σημειώνοντας ότι το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και τον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών να αποτελούν εγγυητές της συνέχειας του οικονομικού προγραμματισμού ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.