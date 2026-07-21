Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτυπά στόχους στο Ορμούζ - Αναφορές πως χτυπήθηκε ελληνικό τάνκερ

Νέος κύκλος επιθέσεων και αντιποίνων καταγράφηκε τη Δευτέρα στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να πλήττουν στόχους στο Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε γειτονικές χώρες, αλλά και πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, την ώρα που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να ανακόψουν την ένταση.

Ωστόσο, οι ελπίδες για προσωρινή αποκλιμάκωση δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι διαμεσολαβητές μετέφεραν στην Τεχεράνη πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη των συνομιλιών και την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα.

Αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, γνωστή ως CENTCOM, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, ναυτικών μέσων, θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστημάτων αεράμυνας.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει παράλληλα ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, παρά τη μονομερή ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος έχει κλείσει.

U.S. service members aboard amphibious assault ship USS Boxer (LHD 4) support flight operations day and night from the Arabian Sea as CENTCOM enforces the naval blockade against Iran. As of July 20, the U.S. military has redirected 7 commercial vessels and disabled 1 to prevent… pic.twitter.com/a1gtwipPUf — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

Επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια – Ελληνικό το ένα

Την ίδια ώρα, δύο δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων και ένα ελληνικό, δέχθηκαν πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστου τύπου» στα ανοικτά του Ομάν. Παρόμοια επίθεση φέρεται να σημειώθηκε και εναντίον ελληνικού τάνκερ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι τα δύο πλοία παραβίασαν τους κανόνες που έχει επιβάλει το Ιράν και επιχείρησαν να διασχίσουν τη νότια διαδρομή των Στενών.

Σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση, στα πλοία εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές και ξεκίνησε επιχείρηση απομάκρυνσης των πληρωμάτων τους. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν, όπως ανέφεραν, τις επικίνδυνες διαδρομές και επανέλαβαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ιρανικά πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυραύλους αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, ως απάντηση στα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στόχος ήταν συστήματα πυραύλων HIMARS στη βάση Αρίφτζαν. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Ειδικότερα, ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και μία εγκατάσταση ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ.

Η ιρανική πλευρά προειδοποίησε για νέα «κύματα επιθέσεων με drones και πυραύλους», χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την έκταση των ζημιών στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Καταρρίψεις πυραύλων και drones σε Ιράκ και Ιορδανία

Στο βόρειο Ιράκ, drone που μετέφερε εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Στην Ιορδανία, σειρήνες συναγερμού ήχησαν στην πρωτεύουσα Αμμάν. Το κρατικό πρακτορείο Petra, επικαλούμενο πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων, μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ακόμη ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Άκαμπα και ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Ο ισχυρισμός αυτός δεν είχε επιβεβαιωθεί από την αμερικανική ή την ιορδανική πλευρά.

Στο τραπέζι δεκαήμερη εκεχειρία

Μέσα στο κλίμα της κλιμάκωσης, η πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός δημιουργεί μια περιορισμένη προσδοκία επιστροφής στη διπλωματία.

Στόχος της πρωτοβουλίας φέρεται να είναι η προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών, ώστε να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία ούτε έχει γίνει γνωστό αν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν αποδεχθεί τους όρους της πρότασης.

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου

Παρά την ένταση, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν περιορισμένη υποχώρηση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις πιθανότητες επανέναρξης των διπλωματικών επαφών απέναντι στους αυξανόμενους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι τιμές είχαν αρχικά ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, προτού ακολουθήσουν ρευστοποιήσεις.

Το Brent υποχώρησε κατά περίπου 0,2%, στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε φτάσει τα 91,42 δολάρια. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση περίπου 0,5%, στα 82,12 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 85,39 δολάρια.

Με το άνοιγμα των αγορών την Τρίτη, το Brent κινούνταν ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ η τιμή του WTI παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη.