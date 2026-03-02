Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Κατάρ κατέρριψε δύο ιρανικά αεροσκάφη

Το Κατάρ δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας κατέρριψε δύο ιρανικά αεροσκάφη Su-24. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν επιτυχώς επτά βαλλιστικούς πυραύλους και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απειλές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, καθώς «όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στους στόχους τους». Το Κατάρ επισημαίνει επίσης την ανάγκη για ψυχραιμία, απευθυνόμενο σε πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία και τις Ναυτικές Δυνάμεις του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ