Η Ουκρανία τιμά τους νεκρούς της - Τουλάχιστον 200.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στον πόλεμο

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου 2026 από την εισβολή της Ρωσίας σε εδάφη της Ουκρανίας το 2022 με τους πολίτες σε όλη τη χώρα να θυμούνται τους νεκρούς τους.

Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο, ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει να αντιστέκεται στην κατάληψη από τις ρωσικές δυνάμεις, με τις στρατιωτικές απώλειες αυξάνονται και για τις δύο πλευρές.

Σε αρκετές πόλεις, μόλις το ρολόι έδειξε 10:00 τηρήθηκε ενός λεπτού ενώ ήταν φανερό ότι το αίσθημα αλληλεγγύης ανάμεσα στους πολίτες είναι έντονο.

Στην πλατεία Μαϊντάν στο Κίεβο, αρκετοί πολίτες με με σημαίες και πανό κατέβηκαν στους δρόμους και πραγματοποιήσαν σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας.

Πολίτες τoυ Κιέβου θρηνούν τους νεκρούς 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία / Reuters

Στην Μπούτσα, μια πόλη δυτικά της πρωτεύουσας που το 2022 βίωσε μερικές από τις χειρότερες φρικαλεότητες που συνόδευσαν την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας, πολίτες άφησαν λουλούδια στις μαύρες γρανιτένιες ταφόπλακες στρατιωτών. «Ο πόλεμος έχει στοιχίσει πολλές ζωές», σημείωσε ο Βαλεντίν μιλώντας στο BBC, ο οποίος είχε έρθει να επισκεφτεί τους τάφους των πεσόντων συντρόφων του. «Δυστυχώς για εμάς είναι πάρα πολλά», προσέθεσε. «Κανείς δεν πίστευε ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ» κατέληξε.

Ο πόλεμος έχει αγγίξει τους πάντες στην Ουκρανία, με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από απώλειες στο πεδίο της μάχης, μέχρι τον διασκορπισμό οικογενειών και την αναζήτηση ζεστασιάς και φωτός εν μέσω των χειμερινών βομβαρδισμών της Ρωσίας.

Πάνω από 200.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες

Τουλάχιστον 200.186 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τις ταυτοποιήσεις των ονομάτων που έκαναν το BBC, ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και μια ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας δεδομένα από ανοικτές πηγές.

Οι περισσότεροι - το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν - ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο.

Είναι γνωστό, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι το 2025 δημοσιεύθηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ πιθανό το 2025 —παρά τις διπλωματικές επαφές και διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας— να είναι η πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό, εκτιμά η ερευνητική ομάδα των εν λόγω μέσων ενημέρωσης.

Ζελένσκι: Δεν επιλέξαμε ποτέ αυτόν τον πόλεμο

Την Τρίτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ουκρανία δεν επέλεξε ποτέ αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας: «Υπερασπιστήκαμε την ανεξαρτησία μας, δεν χάσαμε την κρατική μας υπόσταση».

Η Ρωσία ελέγχει πλέον λίγο λιγότερο από το 20% του ουκρανικού εδάφους, αλλά ο ουκρανικός στρατός την έχει εμποδίσει να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Από την άλλη πλευρά, το Κρεμλίνο, το οποίο πίστευε ότι θα μπορούσε να καταλάβει το Κίεβο μέσα σε λίγες μέρες, παραδέχτηκε ότι οι πολεμικοί του στόχοι «δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί πλήρως» και δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να επιτίθεται στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του, Ντμίτρι Πεσκόφ, επανέλαβε μια συχνή κατηγορία ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία έχει διευρύνει τη σύγκρουση, μετατρέποντάς την σε «αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης».