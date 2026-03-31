«Πόλεμος» των «αιωνίων»: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να «αποκαθηλώσει» τον «Έλληνα» Γουόκαπ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μια κίνηση-ματ που δυναμιτίζει το κλίμα στο ελληνικό μπάσκετ, καταθέτοντας επίσημο αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας του Τόμας Γουόκαπ. Οι «πράσινοι» αμφισβητούν ευθέως τη νομιμότητα της ελληνοποίησης του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακού που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2023, ανοίγοντας ένα τεράστιο μέτωπο που... ξεπερνά τα στενά αθλητικά όρια.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Γουόκαπ αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Ελλάδας. Από την πρώτη του εμφάνιση με τη γαλανόλευκη, ο παίκτης προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην οργάνωση και την άμυνα της «επίσημης αγαπημένης», καλύπτοντας κρίσιμα κενά στην περιφέρεια.

Η συγκεκριμένη καταγγελία στοχεύει στην ανατροπή των δεδομένων που ισχύουν για τον αριθμό των ξένων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών. Πλέον, η αντιπαράθεση περνά σε καθαρά θεσμικό επίπεδο, αναμένοντας την αντίδραση της πολιτείας αλλά και την απάντηση της πλευράς των «ερυθρολεύκων» σε αυτή την πρωτοφανή νομική επίθεση.