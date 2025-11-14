Πολεμούν με τόξα και βέλη: Απίστευτο βίντεο από συγκρούσεις στην Παπούα

Αν ζητούσατε από ανθρώπους στον δρόμο να σας εντοπίσουν πάνω στον χάρτη, πού βρίσκεται η Παπούα σίγουρα δεν θα ήταν πολλοί αυτοί που θα γνώριζαν καν ότι υπάρχει αυτό το μέρος.

Κι όμως το η Παπούα είναι ένα τεράστιο νησί βόρεια της Αυστραλίας που είναι διχοτομημένο με το δυτικό κομμάτι να αποτελεί την επαρχία της Παπούα που ανήκει στην Ινδονησία ενώ στο ανατολικό κομμάτι του νησιού αναπτύσσεται η χώρα της Παπούα-Νέα Γουϊνέα.

Ενα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ντόπιους στην Παπούα να συγκρούονται με όπλα που περισσότερο θυμίζουν μεσαίωνα και όχι τη σύγχρονη εποχή.

Another video of a violent clash in Papua is going viral pic.twitter.com/NIWtbfMbIo — Visegrád 24 (@visegrad24) November 14, 2025

Ο χειριστής της κάμερας έχει αποθανατίσει τουλάχιστον τρεις διαδηλωτές να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια τόξα και βέλη με τεχνικές που θυμίζουν αρχαίους πολεμιστές. Οι τοξοβόλοι ρίχνουν τα βέλη τους προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανόν κατά μιας άλλης αντίπαλης συμμορίας.

Η μάχη εκτυλίσσεται σε έναν στενό δρόμο με κτίρια εκατέρωθεν της οδού. Το παράδοξο είναι ότι στο φόντο των τοξοβόλων φαίνονται τα καλώδια από το σύγχρονο δίκτυο ηλεκτροδότησης που υπάρχει και μάλιστα σε μια κολώνα υπάρχει και δίκτυο υψηλής τάσης.