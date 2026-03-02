Πόλη «φάντασμα» το Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις του Ιράν - «Κραυγή αγωνίας» από τους... influencers

Η έκρηξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοκ και αβεβαιότητα στο Ντουμπάι, την πόλη-σύμβολο του πολυτελούς τρόπου ζωής και της οικονομικής σταθερότητας στην περιοχή.

Το Ντουμπάι, το οποίο επί χρόνια θεωρούταν ασφαλές καταφύγιο για επενδυτές, τουρίστες και παραθεριστές από τις εντάσεις της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπο με τις συνέπειες των αιματηρών επιθέσεων, που έχουν πλήξει χώρες του Κόλπου, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σοκ και πανικός προκλήθηκε στους τουρίστες και τους influencers στο Ντουμπάι όταν οι πρωτοφανείς επιθέσεις με drones και πυραύλους του Ιράν έπληξαν την πόλη.

Όπως γράφει το Politico, αυτό που ξεκίνησε ως μία κανονική βραδιά στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, με τον ντόπιο πληθυσμό και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τη ζωή στην πόλη, μετατράπηκε ξαφνικά σε εφιάλτη. Εξάρσεις του ήχου από εκρήξεις, απανωτές σειρήνες συναγερμού και κυβερνητικές ειδοποιήσεις για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους έφεραν αναστάτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, πολυτελή ξενοδοχεία και διάσημοι ουρανοξύστες, όπως το Burj Khalifa, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ιρανικής επίθεσης, με καταστροφές από θραύσματα βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Ο Sam Gowland που συμμετείχε σε βρετανικό ριάλιτι μοιράστηκε φωτογραφίες από «πύραυλο» να περνά πάνω από το σπίτι του στο Ντουμπάι. «Αυτό είναι τρελό» έγραψε.

Μπαράζ εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν

Η επίθεση του Ιράν, με τη ρίψη 165 βαλλιστικών πυραύλων, δύο πυραύλων κρουζ και 541 drones, έπληξε την καρδιά της πόλης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα πανικού μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών. Τα περισσότερα από τα επιθετικά όπλα καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, όμως τα θραύσματα έπληξαν κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και πολυτελή ξενοδοχεία όπως το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Πόλη φάντασμα το Ντουμπάι

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του Politico, σε αυτό το κρίσιμο σημείο, το Ντουμπάι, που συνήθως προβάλλεται ως ένα παγκόσμιο οικονομικό και τουριστικό κέντρο, δείχνει ανυπολόγιστες αδυναμίες. Οι κάτοικοι του Ντουμπάι και οι επισκέπτες βρέθηκαν απροετοίμαστοι, με τον πληθυσμό να παραμένει σε αυστηρά κλειστούς χώρους, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης σχεδόν μηδενίστηκε. Η παραλία Kite Beach, συνήθως γεμάτη με joggers και τουρίστες, ήταν άδεια, με τον φόβο της επόμενης επίθεσης να πλανάται πάνω από την πόλη.

«Το Ντουμπάι είναι μία οικονομική θεωρία»

Η κατάσταση προκάλεσε πολλές συζητήσεις για την εικόνα του Ντουμπάι και το πώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να επηρεάσουν τις παγκόσμιες αντιλήψεις για την ασφάλεια. Ο ειδικός αναλυτής Shanaka Anslem Perera επεσήμανε ότι το Ιράν δεν χτύπησε μόνο στρατιωτικές βάσεις στο Ντουμπάι, αλλά την ίδια την εικόνα της πόλης που διαφημίζεται ως ασφαλές καταφύγιο και οικονομική δύναμη στην περιοχή. «Το Ντουμπάι είναι μία οικονομική θεωρία», δήλωσε ο Perera, τονίζοντας τη μεγάλη αντίφαση του να χτίζεται μια πολυτελής πόλη στην καρδιά ενός πολιτικά ασταθούς περιβάλλοντος.

Οι επενδυτές βλέπουν με... καλό μάτι την κατάσταση στο Ντουμπάι

Ωστόσο, οι επενδυτές βλέπουν την κατάσταση διαφορετικά. Μερικοί δεν έχασαν την ευκαιρία να προτείνουν την αγορά ακινήτων στη πόλη, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές πιθανόν να πέσουν σημαντικά μετά τις επιθέσεις, κάτι που δημιουργεί ευκαιρίες για όσους αναζητούν επενδύσεις στην περιοχή.

Καταρρέει ο «πύργος της ασφάλειας»;

Το μέλλον του Ντουμπάι ως «πύργος της ασφάλειας» παραμένει αβέβαιο, καθώς η πρόσφατη σύγκρουση δείχνει ότι η περιοχή δεν μπορεί να απομονωθεί από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις. Παρά την αρχική ανησυχία, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κρίνουμε πώς θα επηρεάσει η σύρραξη τη φήμη του Ντουμπάι και τις οικονομικές του προοπτικές.

Τέλος, το Politico σημειώνει πως η κατάσταση στο Ντουμπάι ενδεχομένως να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, όπου οι διεθνείς πόλεις και οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα: μία πραγματικότητα που συνδυάζει την πολυτέλεια με την αβεβαιότητα και την ασφάλεια με τον κίνδυνο.