Πολίνα Πορίζκοβα: Το 60χρονο μοντέλο ποζάρει με εσώρουχα και δηλώνει «Δώσε στον ατελή εαυτό σου αγάπη»

Η Πολίνα Πορίζκοβα έμεινε με τα εσώρουχά της θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα θετικότητας που σχετίζεται με το σώμα της - λέγοντας στους θαυμαστές της να αποδεχτούν τις δικές τους «ατέλειες».

Το 60χρονο σούπερ μόντελ, γεννημένο στην Πολωνία, και πρόσφατα αρραβωνιασμένο με τον τηλεοπτικό σεναριογράφο Τζεφ Γκρίνσταϊν, έβαλε φωτιά στο Instagram αναρτώντας ένα συγκλονιστικό βίντεο που ξεκίνησε ως ένα χαριτωμένο βίντεο «get ready with me» και εξελίχθηκε σε ένα μάθημα αυτοαποδοχής.

«Η αλήθεια είναι ότι ως επί το πλείστον βρίσκω το ντύσιμό μου βαρετό. Πάντα το νιώθω σαν δουλειά. Ορίστε λοιπόν, σας δείχνω τι πραγματικά κάνω για να ξεκινήσω τη μέρα μου» σχολίασε στην λεζάντα.



Στο βίντεο, βγάζει ανέμελα τη ρόμπα της και στέκεται στο σαλόνι της φορώντας μόνο σουτιέν και εσώρουχο, ποζάροντας με αυτοπεποίθηση, αποκαλύπτοντας παράλληλο και κάθε σημείο του σώματός της. «Αν είστε σαν εμένα, θα δώσετε κι εσείς σημασία στο σχήμα του σώματός μου - και ελπίζω - θα σκεφτείτε με ανακούφιση «α, ούτε αυτή είναι τέλεια»», έγραψε.

Και συμπλήρωσε: «Και μετά μπορείς να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα με τον εαυτό σου και να τυλίξεις τα χέρια σου γύρω από τον ατελή εαυτό σου και να του δώσεις λίγη αγάπη. Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν ένα τέλειο πρωτότυπο».