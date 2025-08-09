Πωλήσεις αυτοκινήτων Ιουλίου 2025: Οι Έλληνες οδηγούν… ψηλά – Δύο στα 3 νέα αυτοκίνητα ήταν SUV

Ο Ιούλιος του 2025 έφερε… θερινή άνοδο στην αγορά αυτοκινήτου της Ελλάδας, με τις ταξινομήσεις να κινούνται ανοδικά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τα καινούργια επιβατικά έφτασαν τα 13.608 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο, ενώ τα φορτηγά ανέβηκαν κατά 10,9% και τα λεωφορεία εκτοξεύτηκαν κατά 79,5%.

Ποιοι τύποι αυτοκινήτων κέρδισαν στην Ελλάδα

Η μεγάλη είδηση δεν είναι η προτίμηση στα SUV αλλά η κυριαρχία των Οχημάτων Ελεύθερου Χρόνου, που είχαν το 63,8% της αγοράς τον Ιούλιο. Δηλαδή σχεδόν δύο στα τρία νέα αυτοκίνητα! Ιδιαίτερα δυνατά κινήθηκαν τα B-SUV (μικρομεσαία SUV) με εντυπωσιακή άνοδο μεριδίου +6,9 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Στον αντίποδα, τα μικρά συμβατικά αυτοκίνητα κατηγορίας A συνέχισαν να υποχωρούν, δείχνοντας ότι οι Έλληνες στρέφονται σε πιο μεγάλα και ευρύχωρα μοντέλα. Ιδιαίτερα τα A-SUV (πολύ μικρά SUV) έχασαν έδαφος (-2 μονάδες). Οι μεγαλύτερες κατηγορίες (D, E) παραμένουν μικρές σε όγκο και χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις.

Ποιο καύσιμο προτίμησαν οι Έλληνες

Ο Ιούλιος έφερε ξεκάθαρη πρωτιά στα υβριδικά (HEV), τα οποία άγγιξαν το 52,9% των πωλήσεων, αυξάνοντας θεαματικά το μερίδιό τους σε σχέση με πέρυσι (+8,1 μονάδες).

Η βενζίνη έχασε σημαντικό έδαφος (-6,3 μονάδες), ενώ το πετρέλαιο συνεχίζει την ελεύθερη πτώση (-1,9 μονάδες). Τα Plug-in υβριδικά ανέβηκαν ελαφρά, ενώ τα ηλεκτρικά (BEV) κατέγραψαν πτώση σε μηνιαία βάση (-2,7 μονάδες), δείχνοντας ότι οι Έλληνες ακόμα διστάζουν να κάνουν το μεγάλο βήμα στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Ενδιαφέρον είναι ότι το υγραέριο (LPG) σημείωσε αισθητή αύξηση (+1,8 μονάδες), κερδίζοντας ξανά μερίδιο από την ανάγκη για χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Σε σχέση με τον Ιούνιο, η εικόνα παραμένει παρόμοια: Τα υβριδικά συνεχίζουν να ανεβαίνουν σταθερά, ενώ τα ηλεκτρικά υποχωρούν ελαφρώς.

Οι πωλήσεις στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά είχε αντίθετη πορεία σε σχέση με την Ελλάδα: ο Ιούνιος 2025 ήταν αρνητικός, με τις πωλήσεις στην ΕΕ να πέφτουν κατά 7,3% σε ετήσια βάση. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά της ΕΕ υποχώρησε κατά 1,9%, με χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να τραβούν προς τα κάτω τους συνολικούς αριθμούς.

Στην Ευρώπη, τα ηλεκτρικά (BEV) έχουν σαφώς μεγαλύτερο μερίδιο (15,6%) σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ και τα Plug-in υβριδικά κινούνται υψηλότερα (8,4%). Η βενζίνη εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη παρουσία από ό,τι στη χώρα μας (28,4%), ενώ το πετρέλαιο διατηρεί σχεδόν τριπλάσιο μερίδιο (9,4%) από την ελληνική αγορά.

Η διαφορά είναι ξεκάθαρη: Στην Ελλάδα το παιχνίδι το κερδίζουν τα υβριδικά, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η μάχη είναι πιο ισορροπημένη ανάμεσα σε βενζίνη, υβριδικά και ηλεκτρικά.

Ο Ιούλιος 2025 στην Ελλάδα έδειξε ότι οι καταναλωτές προτιμούν SUV και υβριδική τεχνολογία, αφήνοντας πίσω μικρά αυτοκίνητα και παραδοσιακά καύσιμα. Στην Ευρώπη η ηλεκτροκίνηση έχει προχωρήσει πιο πολύ, αλλά συνολικά η αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης.

