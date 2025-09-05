Politico: Ο Μακρόν ψάχνει ήδη τον διάδοχο του Μπαϊρού υπό τον φόβο μαζικών απεργιών

Την επόμενη πολιτική κίνησή του αναφορικά με την κυβέρνηση της Γαλλίας φαίνεται πως σχεδιάζει ο Εμανουέλ Μακρόν σε περίπτωση που ο νυν πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, δεν καταφέρει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα 08/09.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιοδικό Politico το οποίο επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Γάλλου προέδρου, φαίνεται πως ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θέλει να χάσει περεταίρω χρόνο και να προκαλέσει πολιτικό σοκ στη χώρα του.

Τα Συνδικάτα καλούν σε μαζικές απεργίες

Έτσι, στόχος του Γάλλου προέδρου είναι αντικαταστάτης του Φρανσουά Μπαϊρού να οριστεί πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα όπου μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας έχουν προκηρύξει απεργία. Μάλιστα, έχουν γίνει εκκλήσεις για πανεθνικό lockdown στις 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο σύμφωνα με τις πηγές του περιοδικού, το γραφείο του Μακρόν δεν προβλέπει να υπάρξει μαζική προσέλευση χωρίς ωστόσο να αποκλείονται τα βίαια επεισόδια που ενδέχεται να ξεσπάσουν.

Μια ανάλυση του Ιδρύματος Jean Jaurès κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαδικτυακά καλέσματα υποκινήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο, θα μπορούσε να παραλύσει τα γαλλικά δίκτυα μεταφορών, καθώς ενδέχεται να συμμετάσχουν συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό της Air France. Δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν.

Πανικοβλημένοι στην κυβέρνηση

«Το πραγματικό πρόβλημα [για το επιτελείο του Εμανουέλ Μακρόν] είναι αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν στις 19, στις 20 Σεπτεμβρίου», είπε μια πηγή. «Έχουν πανικοβληθεί, τηλεφωνούν παντού για να μάθουν».

Ένας υπουργός δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση χρειάζεται έναν νέο πρωθυπουργό μετά από αυτές τις απεργίες, ώστε «κάποιος να μπορεί να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού φαίνεται βέβαιο ότι θα καταρρεύσει στη ψηφοφορία εμπιστοσύνης τη Δευτέρα, λόγω των σχεδίων να περικόψει 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, κάτι που, όπως λέει, είναι απαραίτητο για να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας.