Πολίτη για Βίσση: «Μπορεί να έχει τσακωθεί και με άλλους ανθρώπους και να τα ξαναφτιάχνει»

Η Χριστίνα Πολίτη ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» και αποκάλυψε πως θα βγάλει ένα βιβλίο στην Αγγλία και μάλιστα στην αγγλική γλώσσα και μέσα θα γράφει τα πράγματα που έχει ζήσει με το όνομά τους! «Θα μιλάω για πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά θα το κάνω με έναν elegant τρόπο! Υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισα και δεν θα πω σιχαίνομαι γιατί δεν έχω πάνω μου την έντονη αίσθηση της σιχαμάρας. Μπορώ να σιχαθώ μια στιγμή πολύ έντονα και μετά μου φεύγει και δεν το θυμάμαι», είπε και όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε εάν το βιβλίο της θα έχει μέσα κεφάλαιο «Βίσση», η Πολίτη απάντησε: «Θα υπάρχουν όλα τα κεφάλαια, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι επικεντρωμένο σε showbiz».

«Είναι χαζό να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ»

Η δημοσιογράφος, αν και είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήθελε να μιλήσει για την Άννα Βίσση και τη σχέση τους, τελικά είπε πολλά. «Μου αρέσει πολύ το «Αιγαίο», μου αρέσουν πολύ όλα τα τραγούδια της. Δεν έχουμε τσακωθεί με την Άννα. Το θέμα είναι όταν στις σχέσεις βλέπεις να υπάρχει κάποιο κώλυμα, το αφήνεις και περνάει. Δεν νομίζω να είμαι μόνο εγώ στη ζωή της. Μπορεί να έχει τσακωθεί και με άλλους ανθρώπους και να τα ξαναφτιάχνει, όπως κι εγώ, απλά δεν παίρνουν δημοσιότητα. Δυστυχώς με το Instagram και με όλα αυτά που ζούμε και λογοδοτούμε, βλέπω παντού αυτό με το unfollow και λέω είναι λίγο παιδιάστικο αυτό, 15χρονα τα κάνουν αυτά.

Όταν απομακρύνεσαι με κάποιον ίσως είναι ένα reset που κάνεις ή προσαρμόζεις τη σχέση στα νέα δεδομένα γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν και έχουν διαφορετικές ανάγκες και πάντα οι ανάγκες είναι προτεραιότητα. Οπότε βλέπεις ποια είναι η προτεραιότητα του καθενός. Άλλος μπορεί να κοιτάει την καριέρα του, άλλος τη δουλειά του, άλλος τους φίλους του, άλλος την οικογένειά του.

Καμιά φορά, αν αγαπάς τους ανθρώπους, κάνεις πιο πίσω και τους αφήνεις να ευχαριστιούνται πράγματα, ξανάρχεσαι όταν σε χρειαστούν, υπάρχουν αυτά όλα. Εμένα δεν έχει φύγει κανένας σημαντικός άνθρωπος από τη ζωή μου. Έχω απομακρυνθεί από ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν έχω σπάσει με ανθρώπους που ήταν σημαντικοί. Υπάρχει περίπτωση να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ με την Άννα; Είναι χαζό».