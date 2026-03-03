Politico: Γιατί η εξόντωση Χαμενεΐ ήταν «γροθιά» για τον Πούτιν - Πώς θα αντιδράσει η Ρωσία

Την τελευταία φορά που ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν το Ιράν, στην πολεμική σύρραξη των 12 ημερών το καλοκαίρι του 2025, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν πώς θα αντιδρούσε εάν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτωνόταν στην επίθεση. «Δεν θέλω καν να το συζητήσω», απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Λιγότερο από εννέα μήνες αργότερα, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε μια στοχευμένη επίθεση υπό την ηγεσία του Ισραήλ και των ΗΠΑ το Σάββατο (28/2), ο Πούτιν δεν είχε άλλη επιλογή από το να αντιδράσει.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, η εξόντωση του Χαμενεΐ θα έχει πυροδοτήσει δύο από τα βαθύτερα ένστικτα του Πούτιν: την εμμονή του για τη μακροζωία και μια προσπάθεια για πολιτική επιβίωση που ορίζεται από τη νίκη επί της Ουκρανίας -όποιο και αν είναι το κόστος.

Φωτό: EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα δύο αυτά στοιχεία φαίνεται πως αποτυπώνονται στη σύντομη δήλωση που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος, καταγγέλλοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ ως «δολοφονία που διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με την Eva Hartog, που υπογράφει την ανάλυση στο Politico, η αντίδραση του Πούτιν ήταν σαφώς ισχυρότερη σε σχέση με αυτήν που είχε ο ίδιος νωρίτερα φέτος όταν οι ΗΠΑ άρπαξαν με τη βία τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ωστόσο, παρά τα σκληρά λόγια, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: ο Πούτιν, στη δήλωσή του, δεν κατονόμαστε τις χώρες πίσω από τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Μνήμες από τον Καντάφι

Στους ρωσικούς κύκλους, η εξόντωση Χαμενεΐ προκάλεσε συγκρίσεις με την πτώση ενός άλλου απολυταρχικού ηγέτη.

Το βίντεο ντοκουμέντο, που τραβήχτηκε μέσω κινητού τηλεφώνου, με τον Μουαμάρ Καντάφι να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου μετά από στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη υπό την ηγεσία του NATO το 2011 έκανε τον Πούτιν έξω φρενών, σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο Μιχαήλ Ζιγκάρ.

«Έδειξαν σε ολόκληρο τον κόσμο πώς σκοτώθηκε, καλυμμένος με αίμα», δήλωσε ο Πούτιν, εμφανώς θυμωμένος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου εκείνη την περίοδο. «Αυτό είναι δημοκρατία;»

Τον Μάιο του 2012, λίγο μετά την ανατροπή του Καντάφι, ο Πούτιν επέστρεψε στην προεδρία μετά από μια θητεία ως πρωθυπουργός. Ανέλαβε τη θέση με διαφαινόμενη αποστολή να διακόψει τους δεσμούς του με τη Δύση και να ξεριζώσει την εγχώρια αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι επιδίωκε να συνεργαστεί με τους εχθρούς της Ρωσίας για να επιτύχει αλλαγή καθεστώτος.

«Ήταν ακριβώς ο θάνατος του Καντάφι που έγινε σημείο καμπής στη ρωσική πολιτική - τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό», γράφει ο Αλεξάντερ Μπάουνοφ, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia με έδρα το Βερολίνο.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα επέτρεπαν την τόσο βάναυση ανατροπή ενός παγκόσμιου ηγέτη θεωρήθηκε από τον Πούτιν, πρώην πράκτορα της KGB, ως «το αποκορύφωμα της προδοσίας», είπε ο Μπάουνοφ.

Με το πέρασμα των χρόνων, ο Πούτιν -και ως πρόσωπο- έχει βυθιστεί σε αυξανόμενη απομόνωση.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ξένοι και Ρώσοι αξιωματούχοι που τον συναντούσαν ήταν υποχρεωμένοι να μένουν αρκετά μέτρα μακριά από τον Ρώσο πρόεδρο. Οι αλληλεπιδράσεις με το κοινό ήταν, και εξακολουθούν να είναι, προσεκτικά χορογραφημένες.

«Παππού σε καταφύγιο», είχε αποκαλέσει τον Πούτιν ο Αλεξέι Ναβάλνι, πρώην ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης που φυλακίστηκε και φέρεται να δολοφονήθηκε υπό τις εντολές του Ρώσου προέδρου. Ο Ναβάλνι αναφερόταν στο πολυτελές παλάτι του Πούτιν, το οποίο εκτιμάται ότι διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο από σήραγγες σκαμμένες 50 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Πρωτοφανείς επιθέσεις στον Τραμπ

Τα πρόσφατα γεγονότα φαίνεται ότι θα έχουν εντείνει την καχυποψία του Πούτιν.

Οι ανατροπές στην ηγεσία της Βενεζουέλας και του Ιράν, δύο χωρών-συμμάχων της Μόσχας, οδήγησε πολιτικά και άλλα δημόσια πρόσωπα στη Ρωσία να παραβιάσουν αυτό που αποτελεί άτυπο κανόνα από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο:

Αποφύγετε την ανοιχτή κριτική στις ΗΠΑ ή τον πρόεδρό τους.

Πρώτος «έσυρε τον χορό» ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δηλώνοντας ότι η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν αποκάλυψε το «αληθινό πρόσωπο» του Τραμπ.

Φωτό: EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρώσος τηλεοπτικός παρουσιαστής, απόλυτα φιλικός στην κυβέρνηση του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται «σαν αρπακτικό», χρησιμοποιώντας τη διπλωματία για να δελεάσουν «το θήραμά τους να χαλαρώσει την άμυνά του πριν βυθίσει τα δόντια του στο λαιμό του».

«Καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση για το Ιράν είναι επίσης μια συζήτηση για τη Ρωσία;» ρώτησε τους τηλεθεατές του.

Ο Αλεξάντερ Ντούγκιν, υπερεθνικιστής στοχαστής, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να σχεδιάζει να κάνει το ίδιο στη Ρωσία.

«Ένας προς έναν, οι σύμμαχοί μας εξαλείφονται συστηματικά», έγραψε. «Είναι σαφές ποιος είναι ο επόμενος και είναι σαφές τι πραγματικά σημαίνουν οι διαπραγματεύσεις με έναν τέτοιο εχθρό», συνέχισε, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Το μέσο Segodnya.ru το έθεσε ευθέως, με ένα άρθρο γνώμης με τίτλο: «Πώς θα μας σκοτώσουν».

Βέβαια, το Κρεμλίνο επίσημα υιοθετεί έναν πολύ πιο διπλωματικό τόνο.

Μια μέρα αφότου ο Πούτιν καταδίκασε τη δολοφονία του Χαμενεΐ, ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση» που οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν απέτυχαν, ενώ παράλληλα εξέφρασε «βαθιά εκτίμηση» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για την ειρήνη με την Ουκρανία.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πρώτα και κύρια, εμπιστευόμαστε μόνο τους εαυτούς μας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας συμφέροντα».

Το μήνυμα ήταν σαφές: Ο Πούτιν δεν πρόκειται να αφήσει τα συναισθήματά του για το Ιράν να βάλουν εμπόδιο στους στόχους του στην Ουκρανία.

Φωτό: EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «ψύχραιμη» διπλωματία και οι φόβοι του προέδρου

«Το μεγαλύτερο όπλο του Πούτιν σε αυτή τη σύγκρουση ήταν η προθυμία και η ικανότητα της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει πίεση στους Ουκρανούς και στους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Σαμ Γκριν, καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου.

«Επομένως, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να εγκαταλείψει αυτό το όπλο».

Ό,τι και αν νιώθει προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος, οι πράξεις του στην εξωτερική πολιτική θα είναι πιο μετρημένες. «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια του καθεστώτος του ή το όραμά του για τη ρωσική εθνική ασφάλεια για να βοηθήσει τους Ιρανούς, τους Βορειοκορεάτες, τους Κινέζους ή οποιονδήποτε άλλον», δήλωσε ο Γκριν.

Για τη Μόσχα, η κρίση στο Ιράν έχει διάφορα πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η προοπτική υψηλότερων τιμών του πετρελαίου, η διαφωνία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων και μια Ουάσινγκτον αποσπασμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ενέργειες του Τραμπ συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση του ρωσικού αφηγήματος σχετικά με τους κινδύνους της δυτικής ηγεμονίας.

Επιπλέον, ο Πούτιν διαθέτει ένα αποτρεπτικό στοιχείο που ούτε ο Καντάφι ούτε ο Χαμενεΐ είχαν: το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο.

Ωστόσο, τα πυρηνικά όπλα δεν προσφέρουν προστασία από εσωτερικές απειλές. Εάν η πτώση των ισχυρών συμμάχων οξύνει τους φόβους του Πούτιν, είναι πιθανό να ενισχύσει την «προσοχή» του στον εσωτερικό εχθρό.