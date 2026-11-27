Οι ηγέτες της Ευρώπης μπορεί από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής να έδειξαν την έμπρακτη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και να συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, ωστόσο σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης διαφωνεί.

Παρά τη συμπάθεια προς την ουκρανική αντίσταση, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσει η υποστήριξη προς το Κίεβο, γιατί οι χώρες τους δεν έχουν κάτι να κερδίσουν.

Ενδεικτικά, στη Γερμανία –τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης– το 53% των ενηλίκων αντιτίθεται πλέον στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, όπως έδειξε αυτή την εβδομάδα δημοσκόπηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Körber Stiftung. Το ποσοστό όσων υποστηρίζουν τη στήριξη προς το Κίεβο μειώθηκε στο 46%, από 59% που ήταν πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το Politico, για τους κεντρώους ηγέτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δημόσια οικονομικά και την αυξανόμενη υποστήριξη προς τους λαϊκιστές που εκφράζουν επιφυλάξεις για την Ουκρανία, ο πολιτικός κίνδυνος είναι έντονος. Ωστόσο, πολλοί από τους πολιτικούς που συναντώνται στις Βρυξέλλες εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι το κόστος της διακοπής της χρηματοδότησης προς το Κίεβο θα ήταν πολύ χειρότερο από το να αψηφήσουν την κοινή γνώμη.

Ο Πούτιν, προειδοποιούν, θα κήρυττε τη νίκη και στη συνέχεια θα ένιωθε την αυτοπεποίθηση να προβεί σε περαιτέρω επιθετικές κινήσεις με στόχο την εδαφική επέκταση, ίσως στις χώρες της Βαλτικής. Και οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το σενάριο της ήττας της Ουκρανίας θα αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρό για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς θα χρειαστεί να ενισχύσουν τις δικές τους άμυνες για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ρωσική απειλή.

Το κόστος της ήττας



Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε πέρυσι έδειξε ότι μια μερική νίκη της Ρωσίας θα οδηγούσε στην είσοδο έως και 10 εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων στην Ευρώπη, αυξάνοντας το κόστος των κοινωνικών παροχών στις χώρες υποδοχής και τροφοδοτώντας τον λαϊκισμό. Θα προκαλούσε επίσης ένα νέο κύμα ενισχύσεων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, απαιτώντας υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την Ευρώπη θα ανέλθει σε 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το διπλάσιο του εκτιμώμενου κόστους για την Ευρώπη σε περίπτωση νίκης της Ουκρανίας, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης κινδύνων Corisk και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

Ο Τιμόφι Μυλοβάνοφ, πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου και πρώην υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι μια ρωσική νίκη θα προκαλούσε οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και τη φιλοξενία εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων, αλλά θα πληγεί και το εμπόριο – και οι επενδύσεις σε γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, θα μειωθούν, ανέφερε.

«Η επιθετική Ρωσία υπάρχει εδώ και δεκαετίες και το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι ο φθηνότερος τρόπος για να την περιορίσουμε», δήλωσε ο Μυλοβάνοφ. «Ο φθηνότερος τρόπος είναι [μέσω της χρηματοδότησης] της Ουκρανίας, επειδή είναι πρόθυμη να πολεμήσει».