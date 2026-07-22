Politico: Η Ελλάδα μπλοκάρει το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η Ελλάδα εμπόδισε την επίτευξη συμφωνίας για το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς διαφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν τη ναυτιλία μεταφοράς φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει το Politico, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς να υπάρξει ομοφωνία, η οποία είναι απαραίτητη για την έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν οι πρεσβευτές των κρατών-μελών αποχωρήσουν για τη θερινή περίοδο.

Το νέο πακέτο, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, περιλαμβάνει σειρά μέτρων στους τομείς της ενέργειας και του εμπορίου με στόχο τη μείωση των εσόδων της Ρωσίας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά, ενώ αρκετές αρχικές προτάσεις, όπως η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών θαλασσινών και οι περιορισμοί στις θεωρήσεις εισόδου (βίζες) για Ρώσους στρατιώτες, έχουν ήδη περιοριστεί ή αποδυναμωθεί.

Η διαφωνία της Ελλάδας

Η Αθήνα αντιτίθεται στην πρόταση που προβλέπει την απαγόρευση στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο υπερβαίνει όσα είχαν συμφωνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες και εκτιμά ότι δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς τα πλοία θα μπορούν απλώς να αλλάξουν σημαία ή χώρα νηολόγησης και να συνεχίσουν τις ίδιες δραστηριότητες εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Διπλωμάτης της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι πρεσβευτές θα πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση την Πέμπτη, προκειμένου να αναζητήσουν συμβιβαστική λύση.

Η πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας

Η Ιρλανδία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να συνεχίσουν τις εξαγωγές ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες έως τον Ιανουάριο του 2029.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ανώτατο όριο στις εξαγωγές ρωσικού LNG και απαγόρευση σύναψης νέων συμβολαίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται αυτόν τον συμβιβασμό και ζητά εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, εάν απαγορευτεί στις εταιρείες της ΕΕ να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο, τα συγκεκριμένα πλοία θα μεταφερθούν απλώς σε άλλα νηολόγια, γεγονός που θα μειώσει την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να περιορίσει ουσιαστικά το εμπόριο.

Επιπτώσεις στην πολιτική κυρώσεων

Η καθυστέρηση σημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να παρατείνει εκ νέου, για σύντομο χρονικό διάστημα, το ισχύον ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο.

Σήμερα, το ρωσικό αργό μπορεί να πωλείται μόνο κάτω από προκαθορισμένο πλαφόν. Ωστόσο, η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα οδηγούσε σε αναπροσαρμογή του ορίου στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι, επιτρέποντας στη Μόσχα να αποκομίσει υψηλότερα έσοδα.

Καθώς οι κυρώσεις απαιτούν την ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών-μελών, κάθε χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τη συναίνεσή της ως διαπραγματευτικό εργαλείο για την εξασφάλιση άλλων παραχωρήσεων.

Το 21ο πακέτο κυρώσεων, που αποτελεί τη νεότερη δέσμη μέτρων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς στις μετακινήσεις πρώην στρατιωτικών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κυρώσεις σε επιπλέον τράπεζες και την προσθήκη περίπου 250 ακόμη φυσικών προσώπων στον κατάλογο όσων δεν μπορούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις έρχεται την τελευταία στιγμή, καθώς η συνεδρίαση της Τετάρτης είχε αρχικά προγραμματιστεί ως η τελευταία συνάντηση των πρεσβευτών πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι διπλωμάτες, μάλιστα, συμμετείχαν το ίδιο βράδυ και σε αποχαιρετιστήριο δείπνο για συναδέλφους που αλλάζουν θέση, πριν επιστρέψουν στις εργασίες τους τον Σεπτέμβριο.