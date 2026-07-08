Politico: Η μεγάλη επιστροφή της Μαρίν Λεπέν - 4 ερωτήματα για την υποψηφιότητά της στη Γαλλία

Με σημαντική ανατροπή υπέρ της Μαρίν Λεπέν, έληξε το πολύμηνο δικαστικό σήριαλ που απειλούσε να βάλει οριστικό τέλος στις φιλοδοξίες της ηγέτιδας της γαλλικής Ακροδεξιάς να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας την άνοιξη του 2027.

Η χθεσινή απόφαση του Εφετείου στη Γαλλία, καταδίκασε μεν για δεύτερη φορά την Λεπέν για κατάχρηση και υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο μεταξύ 2004 και 2016, ωστόσο άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για να διεκδικήσει για τέταρτη φορά το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 7 Ιουλίου η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε έναν χρόνο κατ’ οίκον περιορισμού, αλλά η ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την καταδικασθείσα πολιτικό, μειώθηκε από τα 5 έτη -όπως είχε αποφασιστεί πρωτόδικα- σε μόλις 15 μήνες με ισχύ από τον Μάρτιο του 2025. Η ποινή αυτή λήγει τον Αύγουστο του 2026, καθιστώντας δυνατή την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Γαλλίας.

Φωτό: Reuters

Όπως δήλωσε άλλωστε η πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την προεδρία στις επερχόμενες εκλογές.

Ωστόσο, η καταδίκη της σε κατ’ οίκον περιορισμό σημαίνει ότι θα πρέπει να κυκλοφορεί υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», δηλαδή με μια συσκευή εντοπισμού τοποθετημένη στον αστράγαλό της. Γεγονός ιδιαίτερα υποτιμητικό για μια υποψήφια πρόεδρο στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η Μαρίν Λεπέν τόνισε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας προκειμένου να προσβάλει την καταδίκη της και να αποφύγει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

«Οι Γάλλοι θα κρίνουν», υπογράμμισε καθώς χθες το βράδυ σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκίνησε ουσιαστικά την εκστρατεία της για τις προεδρικές εκλογές του 2027, δεσμευόμενη να εργαστεί χέρι-χέρι με τον Ζορντάν Μπαρντελά, τον οποίο έχει ορίσει ως μελλοντικό πρωθυπουργό της εάν εκλεγεί.

Φωτό: Reuters

Παρ’ όλα αυτά, αρκετά ερωτήματα αιωρούνται πάνω από την ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν και το περιοδικό Politico αναφέρει 4 από αυτά.

Ποια είναι τα επόμενα νομικά βήματα;

Βασικός στόχος της Λεπέν να έχει απαλλαχθεί από το «βραχιολάκι» όσο θα βαδίζει προς την προεκλογική της εκστρατεία.

Κατά κανόνα, όταν μια απόφαση εφετείου προσβάλλεται ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου, η ποινή αναστέλλεται. Έτσι, με την άσκηση αναίρεσης κατά της χθεσινής απόφασης, η Λεπέν μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή της να μην κάνει προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».

Ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου έχει ήδη δηλώσει ότι οι δικαστές θα βάλουν τα δυνατά τους για να εκδώσουν απόφαση πριν από τις προεδρικές εκλογές. Εάν η Λεπέν χάσει αυτήν την τελική έφεση, θα μπορούσε να αναγκαστεί να φοράει «βραχιολάκι» κατά την τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα.

Η Λεπέν θα έπρεπε τότε να προσπαθήσει να εξασφαλίσει επιεικείς όρους για τον κατ’ οίκον περιορισμό της. Οι δικαστές που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό αυτών των όρων «θα μπορούσαν να της δώσουν ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο (για τις προεκλογικές της εξόδους), αλλά η υποχρέωση είναι ότι πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι της τη νύχτα», δήλωσε η Εβά Μπαρούκ, ποινικολόγος στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Πόσο ισχυρή είναι τώρα ως υποψήφια;

Ως υποψήφια, η Μαρίν Λεπέν βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Μια δημοσκόπηση του Ιουνίου από το γαλλικό ινστιτούτο Ifop την έφερε στην πρώτη θέση με 32% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Ο 30χρονος πολιτικός «επίγονός» της, ο Μπαρντελά -ο οποίος αναμενόταν να έπαιρνε το χρίσμα του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρία αν της είχε απαγορευτεί η κάθοδος- συγκεντρώνει ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά. Στη δημοσκόπηση έλαβε 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο.

«Η Μαρίν Λεπέν έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, αλλά πρέπει να καθησυχάσει τον κόσμο σε ορισμένα θέματα», δήλωσε ανώτερο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία προκειμένου να μιλήσει στο Politico για τη δυναμική μεταξύ των δύο κορυφαίων προσώπων του κόμματος, πριν την έκδοση της απόφασης.

Μια βασική διαφορά έγκειται στο πώς το εκλογικό σώμα υποδέχεται πλέον τους δύο ακροδεξιούς ηγέτες.

Ενώ η Λεπέν είναι μια βετεράνος της πολιτικής με καριέρα τεσσάρων δεκαετιών και τρεις προεδρικές υποψηφιότητες, το όνομά της φαίνεται παραμένει τοξικό για τμήματα του εκλογικού σώματος, ιδίως για την παλαιότερη γενιά που δεν έχει ξεχάσει τα αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια του πατέρα της.

Φωτό: Reuters

Η παλαιότερη δέσμευση της Λεπέν για αποχώρηση από την ΕΕ, παρόλο που έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού, καθώς η φερόεμενη αδυναμία της στα οικονομικά θέματα, έχουν επίσης ιστορικά τρομάξει τους ψηφοφόρους της παραδοσιακής, προσανατολισμένης στην ελεύθερη αγορά Δεξιάς, την οποία φλερτάρει ο Μπαρντελά όλο το τελευταίο διάστημα.

Για τον Εθνικό Συναγερμό, η επίτευξη της απόλυτης πλειοψηφίας που απαιτείται για τη νίκη στον δεύτερο γύρο των εκλογών, έχει ως προϋπόθεση να κερδηθούν ψηφοφόροι από το χώρο της παραδοσιακής κεντροδεξιάς στη Γαλλία.

«Δεν θα συσπειρωθούν πίσω από τη Μαρίν Λεπέν, με τον τρόπο που θα συσπειρώνονταν πίσω από τον Ζορντάν Μπαρντελά», δήλωσε η Λορ Σαλβαίνγκ, γενική διευθύντρια της εταιρείας δημοσκοπήσεων Verian.

Μπορεί ο Μπαρντελά να «επαναστατήσει»;

Το προβάδισμα του Μπαρντελά στις δημοσκοπήσεις έχει αναγκάσει ορισμένους να αναρωτηθούν αν ο νεαρός ηγέτης θα μπορούσε να οργανώσει ένα «πραξικόπημα» εναντίον της Μαρίν Λεπέν.

Αυτό μοιάζει μάλλον απίθανο. Ακόμα και οι πιο πιστοί «υπαρχηγοί» της Λεπέν, οι οποίοι έχουν επικρίνει τις κινήσεις του Μπαρντελά σε βασικά ζητήματα, όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, του αναγνωρίζουν ότι είναι πιστός στη «φυσική» ηγέτιδα του χώρου.

Επίσης, πιθανότατα μια τέτοια κίνηση «αντάρτικου» δεν θα είχε την υποστήριξη του εσωκομματικού μηχανισμού. Ενώ ο Μπαρντελά προεδρεύει των λειτουργιών του κόμματος και είναι το πρόσωπο του Εθνικού Συναγερμού στις Βρυξέλλες, βαριά ονόματα πιστά στη Λεπέν κατέχουν καίριες θέσεις στην κομματική δομή και στην Εθνοσυνέλευση, όπου η ίδια ηγείται μιας ομάδας 122 ακροδεξιών βουλευτών.

Φωτό: Reuters

Πώς θα αντιμετωπίσει την Ευρώπη και την οικονομία;

Η Μαρίν Λεπέν μπορεί να έχει μετατοπιστεί από την ιστορική προσκόλληση του κόμματός της στην έξοδο από το ευρώ, αλλά παραμένει μια αφοσιωμένη ευρωσκεπτικίστρια που υιοθετεί μια συγκρουσιακή προσέγγιση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υιοθετεί από κοινού με τον Μπαρντελά τη θέση να μειωθεί δραστικά η συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «παραληρηματικό» πριν από μερικούς μήνες. Οι δυο τους αντιτίθενται επίσης στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/Cuenta Oficial Marine Le Pen en

Επιπλέον, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, θα επιδιώξει να αλλάξει το γαλλικό σύνταγμα για να κατοχυρώσει την υπεροχή του γαλλικού δικαίου έναντι του ευρωπαϊκού, ώστε να περιορίσει ριζικά τη μετανάστευση στη Γαλλία. Αυτό πιθανότατα θα την έφερνε σε τροχιά σύγκρουσης με το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Στην οικονομία, η Λεπέν υποστηρίζει μια κρατικιστική, παρεμβατική προσέγγιση για την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών. Επίσης, καταφέρεται τακτικά εναντίον των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου -όπως το σύμφωνο με τις χώρες του λατινοαμερικάνικου μπλοκ Mercosur- υποστηρίζοντας ότι θυσιάζουν τα γαλλικά συμφέροντα.

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού επιδιώκει, όπως λέει, να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος της Γαλλίας, αλλά να αποκλείσει τους μετανάστες από τη λήψη ορισμένων επιδομάτων. Τάσσεται επίσης υπέρ της ανατροπής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της μείωσης του νόμιμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη από τα 64.

Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του ελλείμματος αξιοπιστίας του Εθνικού Συναγερμού στους επιχειρηματικούς κύκλους, όπου πολλοί θεωρούν το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος μη ρεαλιστικό.

Σε μια προσπάθεια να καλύψει αυτό το κενό, ο Μπαρντελά αμφισβήτησε ανοιχτά αυτή τη θέση τις τελευταίες εβδομάδες. Η Λεπέν έχει δείξει κάποια προθυμία να τροποποιήσει τα σχέδιά της για τις συντάξεις, αλλά με πιο περιορισμένο τρόπο.

Το κόμμα αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμά του το φθινόπωρο του 2026, αφήνοντας άφθονο χρόνο για αλλαγές. Αλλά αν είναι υποψήφια πρόεδρος, η Λεπέν θα έχει τον τελευταίο λόγο στα ζητήματα που θα καθορίσουν την εκστρατεία της.