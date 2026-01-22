Politico: Οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι οι ΗΠΑ είναι «με τους κακούς» - Βαρύ κλίμα στη Σύνοδο Κορυφής

Καθώς οι ηγέτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη (22/1), ένα δυσάρεστο συμπέρασμα φαίνεται να πλανάται στην ατμόσφαιρα: «Οι Αμερικανοί είναι πλέον στην πλευρά των κακών».

Όπως τονίζει σε ανάλυσή του το Politico, η εκτίμηση αυτή κυριαρχεί σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, σύμφωνα με εννέα διπλωμάτες της ΕΕ. Αυτοί οι αξιωματούχοι προέρχονται από χώρες που έχουν διαφορετικούς βαθμούς ιστορικής συμπάθειας προς τις ΗΠΑ και κατέστησαν σαφές ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ιδιαίτερα έντονος σε μέρη που προηγουμένως είχαν αρκετά ισχυρούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον.

Το αίσθημα φόβου και σκεπτικισμού παραμένει και η Σύνοδος Κορυφής θα γίνει κανονικά, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Μαρκ Ρούτε για το ζήτημα της Γροιλανδίας και ανέφερε ότι τελικά δεν θα επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Σύνοδος Κορυφής φαίνεται επομένως ότι δεν αφορά μόνο την τελευταία «έκρηξη» του Τραμπ με τη Γροιλανδία.

Η χθεσινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός προκάλεσε την οργή πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

«Ήρθε η ώρα να αντισταθούμε στον Τραμπ»

Η στιγμή για καλοσύνη «έχει τελειώσει» και «ήρθε η ώρα να αντισταθούμε στον Τραμπ», δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Δανίας.

«Το αμερικανικό μας όνειρο είναι νεκρό», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από μια χώρα που ήταν μεταξύ των διατλαντικών υποστηρικτών του μπλοκ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ το δολοφόνησε».

Η «νέα συνείδηση» της Ευρώπης αναμένεται να καταστεί εμφανής στη Σύνοδο Κορυφής -όχι μόνο σε πιθανές αποφάσεις για την προετοιμασία εμπορικών αντιποίνων κατά των ΗΠΑ, σε περίπτωση που ο Τραμπ αλλάξει ξανά πορεία και προχωρήσει με τους ισχυρισμούς του για τη Γροιλανδία. Αναμένεται να γίνει επίσης εμφανής στα όσα θα πουν οι ηγέτες μεταξύ τους αλλά και δημόσια.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το προανήγγειλε στην ομιλία του στο Νταβός, λέγοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει «πολύ ισχυρά εργαλεία» και «πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας σέβονται και όταν οι κανόνες του παιχνιδιού δεν τηρούνται».

Επιφυλάξεις παρά την αναδίπλωση στο θέμα των δασμών

Η ομιλία του Τραμπ στο Νταβός, κατά την οποία αποκάλεσε το αυτοδιοικούμενο νησί της Δανίας «έδαφός μας», δεν έκανε τίποτα για να μειώσει την ένταση 24 ώρες πριν από τη βιαστικά προγραμματισμένη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ για να συζητήσουν την επόμενη κίνησή τους στο ταραγμένο διεθνές σκηνικό.

Σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ, ενώ ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, οι ευρωπαϊκής κυβερνήσεις δεν το θεώρησαν αυτό ως υποχώρηση, λόγω της σκληρότητας της γλώσσας που χρησιμοποίησε χθες για την Ευρώπη και της σαφούς επιβεβαίωσης των προθέσεών του.

Ο Τραμπ τελικά απέσυρε την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες θεωρούσε ότι στέκονταν εμπόδιο στο δρόμο του για τη Γροιλανδία, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο τα πράγματα είχαν ήδη ξεφύγει πολύ.

«Μετά τις διαμάχες των τελευταίων ημερών, θα πρέπει τώρα να περιμένουμε και να δούμε ποιες ουσιαστικές συμφωνίες θα επιτευχθούν μεταξύ του κ. Ρούτε και του κ. Τραμπ», δήλωσε ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF. «Ανεξάρτητα από το ποια λύση βρεθεί τώρα για τη Γροιλανδία, όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε άπραγοι, να χαλαρώνουμε και να είμαστε ικανοποιημένοι», σημείωσε.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει μόνιμα»

Τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με αυτούς τους δασμούς το περασμένο Σάββατο, τότε το σχίσμα «έγινε πραγματικό», δήλωσε άλλος διπλωμάτης της ΕΕ.

«Ίσως αυτή η ώθηση μας δώσει μερικούς μήνες, ίσως είναι κάτι πιο μόνιμο», είπε ένας άλλος, αναφερόμενος στην αλλαγή στάσης του Τραμπ. «Νομίζω ότι η ομιλία του Τραμπ νωρίτερα σήμερα θα δώσει τροφή για σκέψη στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις πρωτεύουσες, είτε με δασμούς είτε όχι».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνόψισε το κλίμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Νταβός την Τρίτη (20/1). «Ο κόσμος έχει αλλάξει μόνιμα», είπε. «Πρέπει να αλλάξουμε μαζί του».

Το «εμπορικό μπαζούκα» φτιάχτηκε αρχικά για την Κίνα

Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση της διατλαντικής σχέσης. Πριν ο Τραμπ πάρει πίσω τους δασμούς, ετοιμάζονταν να ζητήσουν από την Κομισιόν να ετοιμάσει το πιο ισχυρό εμπορικό της όπλο εναντίον των ΗΠΑ.

Η ΕΕ δημιούργησε το «εμπορικό μπαζούκα» της το 2023 για να αντιμετωπίσει την απειλή που έθεταν αυτές που θεωρούσε εχθρικές χώρες, κυρίως η Κίνα, την οποία φοβόταν ότι θα χρησιμοποιούσε τις αγορές για να εκβιάσει την ΕΕ ώστε να κάνει τις εντολές της. Η ιδέα ότι οι Βρυξέλλες θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον των ΗΠΑ ήταν προηγουμένως αδιανόητη.

«Βιώνουμε μια μεγάλη ρήξη στην παγκόσμια τάξη», δήλωσε ένας ανώτερος απεσταλμένος, από μια χώρα που θεωρούνταν στην ΕΕ βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Οι ηγέτες θα συζητήσουν την «απομάκρυνση του κινδύνου» από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο διπλωμάτης - ένας όρος που προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί για τη σχέση της ΕΕ με το Πεκίνο. «Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί», είπαν.

Η Σύνοδος Κορυφής θα είναι σαν «θεραπεία», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που γνωρίζει την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δώσει την ευκαιρία στους ηγέτες να συγκροτήσουν μια συγκεκριμένη απάντηση στην ομιλία του Τραμπ στο Νταβός και στον επακόλουθο ισχυρισμό για συμφωνία.

«Θυμίζει μαύρες περιόδους του 20ού αιώνα»

Δύο ανώτεροι διπλωμάτες με τους οποίους μίλησε ξεχωριστά το Politico συνέκριναν την τρέχουσα κατάσταση των ΗΠΑ με την περίοδο που προηγήθηκε του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Νομίζω ότι έχουμε περάσει πλέον το Μόναχο», είπε ένας, αναφερόμενος σε μια συνάντηση του 1938 όπου η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία κατευνάζουν τον Αδόλφο Χίτλερ επιτρέποντάς του να προσαρτήσει την Τσεχοσλοβακία. «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κατευνασμός δεν είναι πλέον η σωστή πολιτική».

Η διάρρηξη των σχέσων με τις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τη Δανία, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «αχάριστη» στο Νταβός.

Η Κοπεγχάγη έχει σοκαριστεί από τη συμπεριφορά του, μια χώρα που για δεκαετίες ήταν μεταξύ των πιο φιλικών συμμάχων της Αμερικής. Η Δανία ανέπτυξε δυνάμεις προς υποστήριξη των ΗΠΑ σε μερικές από τις πιο επικίνδυνες ζώνες μάχης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν. Η χώρα υπέστη από τις χειρότερες απώλειες ζωών κατά κεφαλήν.

«Τόσοι πολλοί από εμάς έχουμε σπουδάσει στις ΗΠΑ, που όλοι θέλαμε να εργαστούμε εκεί», είπε ένας Δανός αξιωματούχος. «Αυτό είναι απλώς προδοσία».