Politico: Πώς θα γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτείνει μια πρωτότυπη λύση

Μπορούν να δημιουργηθούν χρήματα από το... πουθενά; Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, εκτιμά ότι μπορούν να προκύψουν από τα ραδιοφάσματα.

Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος προεδρεύει του Eurogroup, της άτυπης συνόδου των υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, προτείνει έναν ενδεχομένως τολμηρό νέο τρόπο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να κατευθύνονται στις Βρυξέλλες τα σημαντικά έσοδα από τις εθνικές δημοπρασίες φάσματος, τη στιγμή που εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης.

«Είναι τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», ανέφερε στη συνέντευξή του στο Politico, παραπέμποντας στο σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, για την αντιστροφή της οικονομικής υποχώρησης της Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε μεγαλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη παραχωρούν τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μια τέτοια προσέγγιση, όπως υποστήριξε, θα ενίσχυε και την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ευρώπη έρχονται αντιμέτωποι με ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών διαδικασιών για την εξασφάλιση πρόσβασης στο πολύτιμο αυτό περιουσιακό στοιχείο. Οι δημοπρασίες διεξάγονται ξεχωριστά από κάθε κράτος και τα έσοδα καταλήγουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι εταιρείες έχουν δαπανήσει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ για άδειες χρήσης φάσματος, σύμφωνα με την ένωση τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων Connect Europe. Η διαδικασία έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς θεωρείται ότι αποσκοπεί κυρίως στην άντληση εσόδων για τα κράτη και όχι στην ενίσχυση των επενδύσεων. Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ, Τιερί Μπρετόν, είχε χαρακτηρίσει το φάσμα «αγελάδα μετρητών» για τις κυβερνήσεις.

Το παράδειγμα της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε την Ευρώπη να αξιοποιήσει το ελληνικό παράδειγμα, το οποίο χαρακτήρισε ως «την πιο καινοτόμο δημοπρασία». Αναφέρθηκε στην απόφαση της Ελλάδας το 2020 να δεσμεύσει το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία φάσματος για τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), με στόχο τη χρηματοδότηση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος του 5G.

Ο επικεφαλής του Eurogroup προτείνει το 75% των εσόδων από τις δημοπρασίες να κατευθύνεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Multiannual Financial Framework), δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 25% να διοχετεύεται μέσω ειδικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όπως υποστήριξε, με αυτόν τον τρόπο «η Ευρώπη συνολικά θα είχε στη διάθεσή της πολύ περισσότερους πόρους».

Η πρόταση αυτή, που κινείται έξω από τα συνηθισμένα, θα μπορούσε να προσφέρει στους διαπραγματευτές μια νέα πηγή ίδιων πόρων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της ΕΕ παραμένουν διχασμένες σχετικά με τον προϋπολογισμό ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ. Από τη μία βρίσκονται οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες που επιδιώκουν περιορισμό των δαπανών και από την άλλη εκείνες που επιθυμούν τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων χρηματοδότησης.

Ο Πιερρακάκης επισήμανε ακόμη ότι επιθυμεί να συνδέσει αυτή την «ιδέα μηδενικού αθροίσματος» με την προσπάθεια ενίσχυσης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωταθλητών και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την αμερικανική τεχνολογία.

Οι αναμενόμενες αντιδράσεις

Ωστόσο, η πρόταση αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες διαχρονικά αντιστέκονται σε αλλαγές στον συγκεκριμένο τομέα και δεν βλέπουν θετικά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Βρυξελλών σε ένα πεδίο που θεωρούν εθνική αρμοδιότητα αλλά και σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων.

«Η ιδέα αυτή έχει πολλά επίπεδα. Το πιο προφανές είναι ο συγχρονισμός των δημοπρασιών», δήλωσε ο Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του κατακερματισμού της αγοράς και η προσέγγιση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς θα αποτελούσαν από μόνες τους μια σημαντική επιτυχία.

«Το όφελος για τους ευρωπαϊκούς πρωταθλητές και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είναι αυτονόητο, ακόμη και πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα έσοδα», πρόσθεσε.

Κατά την άποψή του, τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο, μετά και τις εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης που συνέταξαν ο Μάριο Ντράγκι και ο επίσης πρώην Ιταλός πρωθυπουργός, Ενρίκο Λέτα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union), το μακροχρόνιο σχέδιο της ΕΕ για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς επενδύσεων και χρηματοδότησης, το οποίο το τελευταίο διάστημα φαίνεται να αποκτά νέα δυναμική.

Παρ' όλα αυτά, ακόμη και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η πρότασή του για τη νέα κατανομή των εσόδων από το ραδιοφάσμα θα είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή.

«Δεν πιστεύω ότι θα εξασφάλιζε ευρεία υποστήριξη», δήλωσε αξιωματούχος κράτους-μέλους υπό καθεστώς ανωνυμίας, προκειμένου να σχολιάσει την ανεπίσημη πρόταση. Όπως ανέφερε, οι κυβερνήσεις δύσκολα θα παραιτηθούν από αυτά τα έσοδα και πιθανότατα θα αντιδράσουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στον συντονισμό του φάσματος μέσω του υπό διαπραγμάτευση Κανονισμού για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act).

«Γενικά, τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να επιτρέψουν στην Επιτροπή να εισπράττει τέλη από το φάσμα», σχολίασε και δεύτερος αξιωματούχος άλλης κυβέρνησης.

«Πρέπει να περάσουμε σε μια πιο αναλυτική και ουσιαστική φάση»

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της σχετικής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πολωνός ευρωβουλευτής του κεντρώου χώρου Μίχαου Κομπόσκο, είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι δεν επιθυμεί να διατηρηθεί «το σημερινό καθεστώς, όπου οι κυβερνήσεις εισπράττουν τεράστια ποσά από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και στη συνέχεια κανείς δεν έχει λόγο για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρότασή του θα αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, αλλά και της ευρύτερης συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Όπως είπε, «πολλοί» από τους ομολόγους του έχουν ήδη «υιοθετήσει τη βασική φιλοσοφία της ιδέας».

«Πλέον πρέπει να περάσουμε σε μια πιο αναλυτική και ουσιαστική φάση, με συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων, σαφή βήματα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση», κατέληξε.