Politico: Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους υπέρ της απαγόρευσης των social media στους ανηλίκους

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ορίσουν ελάχιστο όριο ηλικίας για τα social media, σύμφωνα με νέα έρευνα European Pulse του POLITICO που πραγματοποιήθηκε σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ.

Οι μισοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το κατώτατο όριο πρέπει να είναι τα 16 έτη, ενώ ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15. Μόλις το 4% υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί στη χρήση των social media, ενώ το 22% θεωρεί ότι οι περιορισμοί πρέπει να αφεθούν αποκλειστικά στους γονείς.

Η δημοσκόπηση έρχεται τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε μέτρα για να αποτρέψουν τα παιδιά από το να έχουν πρόσβαση στα social media. Ηγέτες όπως ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας και ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας στηρίζουν ένθερμα τις απαγορεύσεις, με τον Σάντσεθ να δηλώνει τον Φεβρουάριο ότι θέλει να προστατεύσει τους ανηλίκους από «την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης την επιβολή ενιαίου ορίου ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ.

Ωστόσο, οι επικριτές των απαγορεύσεων υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά είναι αναποτελεσματικά στην προστασία των παιδιών από τους διαδικτυακούς κινδύνους και παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Τέτοια μέτρα είναι «επικίνδυνα και κοινωνικά απαράδεκτα», ανέφεραν 371 ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε ανοικτή επιστολή στις αρχές Μαρτίου.

Τι έδειξε η έρευνα

Η έρευνα European Pulse, που διενεργήθηκε από την Cluster17 για λογαριασμό του POLITICO και της beBartlet, περιέλαβε 6.698 Ευρωπαίους σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο, από 13 έως 21 Μαρτίου.

Οι ερωτηθέντες σε Ιταλία και Πολωνία εμφανίστηκαν οι πιο θετικοί στους περιορισμούς (84% και 83% αντίστοιχα), ακολουθούμενοι από το Βέλγιο (76%). Στη Γερμανία και την Ισπανία, το 70% των πολιτών συμφώνησε με την επιβολή ορίων.

Οι Γάλλοι ήταν οι πιο διχασμένοι σχετικά με το κατά πόσο οι κρατικά επιβαλλόμενοι περιορισμοί είναι κατάλληλοι. Το 69% τάχθηκε υπέρ και το 31% κατά.

Η Γαλλία εργάζεται ήδη πάνω σε απαγόρευση social media για ανηλίκους κάτω των 15, με στόχο την εφαρμογή της από τον Σεπτέμβριο.

Οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται να προτιμούν τα 16 ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία λογαριασμών στα social media. Πιο υποστηρικτικοί προς αυτό το όριο ήταν οι Ιταλοί (64%), μετά οι Ισπανοί (55%), το Βέλγιο (54%), την Πολωνία (53%), τη Γαλλία (48%) και τη Γερμανία (39%).

Η Γερμανία είχε επίσης το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που απορρίπτουν οποιονδήποτε ηλικιακό περιορισμό, 7%.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει εκφράσει επιφυλακτική υποστήριξη σε απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 14, λέγοντας νωρίτερα φέτος ότι «βλέπει με συμπάθεια» την πρόταση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Η γερμανική κυβέρνηση έχει επίσης συγκροτήσει επιτροπή ειδικών που θα καταθέσει σχετική εισήγηση τους επόμενους μήνες.