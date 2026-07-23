«Πολιτική δειλία, ψηφίστε αφού θα είστε πρώτοι στις εκλογές» - Σύγκρουση Βορίδη με Μάντζο στη Βουλή

Η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις κρίσιμες αλλαγές στο Σύνταγμα τροφοδοτεί το κλίμα πόλωσης, με προεκλογικά χαρακτηριστικά, ιδίως ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπερψηφίσει, ακόμη και τα άρθρα τα οποία κρίνει πως χρήζουν αναθεώρησης.

«Η αντίφαση του ΠΑΣΟΚ, που δεν ψηφίζει, δηλώνει «παρών», ενώ συμφωνεί, φανερώνει πολιτική δειλία», υπήρξε η μομφή του Μάκη Βορίδη στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης προκάλεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πει το πολυπόθητο «ναι» στις διατάξεις, εφόσον διαμηνύει πως θα βγει πρώτο στην επερχόμενη κάλπη.

«Έαν έχετε αυτοπεποίθηση για το αποτέλεσμα των εκλογών, πείτε στον λαό τις θέσεις σας, αφού θέλετε να είστε εσείς η πλειοψηφία. Δεν λέει ο αρχηγός σας πως θα είστε εσείς το πρώτο κόμμα; Ψηφίστε την αναθεώρηση του άρθρου 16 και στην επόμενη Βουλή το διαμορφώνετε εσείς όπως θέλετε!», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «προδικάζει» την «ήττα» του και αποστερεί από τον ελληνικό λαό το δικαίωμα να αποφασίσει την κατεύθυνση της αναθεώρησης.



Ο ίδιος στράφηκε και κατά όσων «υποτίθεται πως έχουν πατριωτικές αξίες», επισημαίνοντας πως δεν ψήφισαν την πρόταση της ΝΔ για προστασία της σημαίας και της ελληνικής γλώσσας.

«Δεν δίνουμε λευκές επιταγές», απαντά ο Μάντζος



Σηκώνοντας το γάντι, ο Δημήτρης Μάντζος Δημήτρης Μάντζος, επέμεινε πως το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο λευκής επιταγής για κανέναν, ούτε για τη σημερινή, ούτε για την αυριανή πλειοψηφία.



«Ναι, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Ακόμη και εάν είμαστε εμείς το πρώτο κόμμα, που, ναι, αυτός είναι ο στόχος όλων των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές, κυρίως του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Οι πολίτες θα μας πουν πως θα αλλάξουμε το Σύνταγμα και θα αναδείξουν την επόμενη Βουλή», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως η ΝΔ υποβαθμίζει τη συζήτηση για το Σύνταγμα, απομειώνοντας στο ελάχιστο το κοινωνικό της αποτύπωμα.



«Κάνω έκκληση στον πρωθυπουργό…» - Ποιο άρθρο ζήτησε να αναθεωρηθεί ο Σκυλακάκης και γιατί



Έκκληση στον πρωθυπουργό για αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, απηύθυνε ο βουλευτής της ΝΔ, Θεόδωρος Σκυλακάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η Ελλάδα να μείνει «παγιδευμένη» για μια δεκαετία σε ένα Σύνταγμα το οποίο έχει φτιαχτεί για μια άλλη εποχή.



«Πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 που αφορά την αναθεώρηση του ίδιου του Συντάγματος. Πρέπει να φέρουμε μια διαδικασία που να προβλέπει αναθεώρηση του Συντάγματος χωρίς να απαιτείται η παρέλευση της πενταετίας και με υψηλότερο αριθμό ψήφων, συναίνεσης δηλαδή», υπήρξε η πρότασή του.

«Κάνω έκκληση στη δική μου παράταξη και τον πρωθυπουργό να αναλάβουν άμεσα την πρωτοβουλία έστω και την τελευταία στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρθηκε και στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η προστασία από μαζικές απολύσεις στο Κράτος.



«Πρέπει να πούμε πως δεν θα γίνουν ποτέ μαζικές απολύσεις στο κράτος, αλλιώς θα γίνει της κακομοίρας μέσα στο κράτος όταν θα εισαγάγουμε την τεχνητή νοημοσύνη», σχολίασε ο ίδιος, προτείνοντας μάλιστα «να παγώσει άμεσα η πολιτική προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων για τους οποίους δεν ξέρουμε που θα χρησιμεύσουν στο μέλλον». Ταυτοχρόνως τόνισε την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, μέσω της αναθεώρησης των άρθρων 24 και 77.

Εμμένει στη διαφωνία για την εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας ο Αθανασίου



Εντωμεταξύ, τη διαφωνία του με τη «γαλάζια» πρόταση για μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας, διατύπωσε εκ νέου ο Χαράλαμπος Αθανασίου, εκτιμώντας πως δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης του σχετικού άρθρου του Συντάγματος.

«Ως έχει, με τις δυο πενταετίες, είναι το καλύτερο σύστημα», ανέφερε από βήματος ο βουλευτής της ΝΔ. Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχες ενστάσεις είχε προβάλει κατά τη συζήτηση στη διακομματική επιτροπή Αναθεώρησης και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Οι επισημάνσεις Βλάχου για την προστασία του περιβάλλοντος

Στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Γιώργος Βλάχος, ζητώντας η αρμοδιότητα για το τι είναι δάσος, να ανατεθεί στη νομοθετική και όχι στη δικαστική εξουσία.

«Να μην διαπραγματευόμαστε δήθεν ότι προστατεύουμε το περιβάλλον. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία για το ποιος επιβλέπει τη τήρηση του νόμου», υποστήριξε ο βουλευτής της ΝΔ, καταγγέλλοντας πως το «άπαξ δάσος, πάντα δάσος» έχει ήδη καταστρατηγηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχες επισημάνσεις είχαν διατυπωθεί στην επιτροπή Αναθεώρησης και από άλλους βουλευτές της ΝΔ.