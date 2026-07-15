Φόκλαντ ή Μαλβίνες; Πολιτική ένταση πριν το Αγγλία - Αργεντινή: Η ανάρτηση που «άναψε τα αίματα»

Λίγες ώρες πριν από τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία (15/7, 22:00), η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων με ανάρτησή της για τα νησιά Φόκλαντ, τα οποία στην Αργεντινή αποκαλούνται Μαλβίνες.

Το ιστορικό ζήτημα της κυριαρχίας των νησιών εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης μεταξύ των δύο χωρών από τον πόλεμο του 1982, με την πολιτική διάσταση να επισκιάζει για ακόμη μία φορά το αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Βιγιαρουέλ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Αγγλίας, χαρακτηρίζοντας τους Βρετανούς «σφετεριστές» και «εισβολείς», ενώ συνέδεσε τον ποδοσφαιρικό ημιτελικό με τη διαχρονική διεκδίκηση της Αργεντινής για τα νησιά.

«Αύριο παίζουμε απέναντι στους σφετεριστές που καταπατούν την κυριαρχία μας. Αυτό δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο. Μέχρι την τελευταία μας ανάσα θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, είχε επιχειρήσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που δεν θα πρέπει να συνδεθεί με ιστορικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα στα νησιά, με τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων να τάσσεται υπέρ της παραμονής τους ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Ωστόσο, η Αργεντινή εξακολουθεί να διεκδικεί την κυριαρχία τους, διατηρώντας ανοιχτή μία από τις πιο μακροχρόνιες διεθνείς διαφορές.