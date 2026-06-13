Πολιτική Προστασία: Αυτοψία Τουρνά σε περιοχές υψηλού κινδύνου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Αυτοψία στον Δήμο Διονύσου πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Αττικής ενόψει της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η αξιολόγηση της προόδου των έργων πρόληψης και η επιτάχυνση παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας κατά τους θερινούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τις μεικτές ζώνες δάσους και οικιστικού ιστού, τη βατότητα του δασικού οδικού δικτύου, την κατάσταση εγκαταλελειμμένων ή ακαθάριστων οικοπέδων, καθώς και τις οδούς διαφυγής και πρόσβασης που πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Έμφαση στις περιοχές δάσους και οικισμών

Ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι οι αυτοψίες στους ορεινούς όγκους της Αττικής συνεχίζονται συστηματικά, μετά τις αντίστοιχες επισκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Πεντέλη και τον Υμηττό.

Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι να αξιολογείται η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται από την Πολιτεία, τους δήμους και τους πολίτες, μέσα από δράσεις όπως το πρόγραμμα Antinero.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές όπου ο οικιστικός ιστός γειτνιάζει με δασικές εκτάσεις, καθώς πρόκειται για ζώνες που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν έργα που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, το Πυροσβεστικό Σώμα και τη ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κάλεσμα για καθαρισμό οικοπέδων

Ο Ευάγγελος Τουρνάς επανέλαβε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στην πρόληψη των πυρκαγιών, υπενθυμίζοντας ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων έχει παραταθεί έως τις 22 Ιουνίου 2026.

Όπως τόνισε, πρόκειται για την τελευταία διευκόλυνση που δίνεται ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες εργασίες.

«Κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης συμβάλλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και γειτονικών ιδιοκτησιών.

Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες καθαρισμού και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr.

Συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υφυπουργός βρέθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις της Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβεστών - Διασωστών Εκάλη 2000, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας από τον Διόνυσο, τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη, το Κρυονέρι και τη Ροδόπολη.

Ο κ. Τουρνάς ευχαρίστησε τους εθελοντές για τη διαχρονική συνεισφορά τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, ενώ γνωστοποίησε ότι εξετάζονται τρόποι οικονομικής ενίσχυσης του έργου τους, μεταξύ των οποίων και η κάλυψη του κόστους καυσίμων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στην αυτοψία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο διοικητής της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α. Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, η δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαιχόσογλου, ο δασάρχης Πεντέλης Θεόδωρος Κολοβός και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων.

Οι αυτοψίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου της Αττικής αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο την παρακολούθηση των έργων πρόληψης και τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει του καλοκαιριού.