Πολιτική Προστασία: Ομαλή η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια - Όλα δείχνουν πως ήταν ο κύριος σεισμός

Η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Κλιμάκιο του ΟΑΣΠ βρίσκεται ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Πρόκειται για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας.

Αποζημιώσεις: Τι δικαιούνται οι σεισμόπληκτοι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη Δευτέρα (8/6) ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτήρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο.

Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

Τι λέει το ΕΚΠΑ για τον σεισμό στην Εύβοια

Τη «χαρτογράφηση» της σεισμικής δραστηριότητας στην Κεντρική Εύβοια πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου.

Το Εργαστήριο σημείωσε ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό», καθώς επίσης και ότι, με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι «έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 7 Ιουνίου 2026, (12:58:46 τοπική ώρα) εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών Ρίχτερ, με επίκεντρο 28 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Χαλκίδας, νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, σε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα (13:02:48 τοπική ώρα), εκδηλώθηκε δεύτερος σεισμός, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην ίδια περίπου περιοχή, σε εστιακό βάθος 8 χλμ. Σύμφωνα με το Εργαστήριο, ο δεύτερος σεισμός χαρακτηρίζεται ισχυρός, καθώς μέγιστή του ένταση εκτιμήθηκε περίπου στο επίπεδο VI της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική (ασθενής-μέτρια δόνηση), με εκτιμώμενες εντάσεις περίπου III-IV.

Όπως επισημαίνεται, η μέχρι στιγμής εξέλιξη του φαινομένου δείχνει ότι ο δεύτερος σεισμός «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό της ακολουθίας, η οποία συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό μετασεισμών». Ωστόσο, τονίζεται ότι η επιστημονική παρακολούθηση συνεχίζεται και απαιτείται η συλλογή επιπλέον δεδομένων τις επόμενες ημέρες για την ασφαλέστερη αξιολόγηση της εξέλιξης του φαινομένου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το διάστημα μεταξύ των δύο προαναφερθέντων σεισμών, καταγράφηκε άλλος ένας σεισμός, μεγέθους 4,3 (13:00:28 τοπική ώρα) στον ίδιο εστιακό χώρο.

Το Εργαστήριο εντόπισε έως χθες, Κυριακή στις 18:45 συνολικά 31 μετασεισμούς, τα μεγέθη των οποίων κυμάνθηκαν από 2,0 έως 3,6.

«Με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα

Όπως τονίζεται από το Εργαστήριο, η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας έχει παρουσιάσει και κατά τα προηγούμενα χρόνια σεισμική δραστηριότητα, με σεισμούς παρόμοιου μεγέθους, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, «επιβεβαιώνει τη διαχρονική σεισμικότητα της ζώνης».

Στις 4 Ιανουαρίου 2023 είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,3 με επίκεντρο ανατολικά από τις Μαρκάτες, και στις 3 Νοεμβρίου 2023 εκδηλώθηκε σεισμός 5,2 δυτικότερα, κοντά στο Προκόπι. Στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 4,2 και 4,6 τον Μάιο του 2025, με επίκεντρα κοντά στο Προκόπι.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, με Διευθυντή τον καθηγητή Γεώργιο Καβύρη, Μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και παρουσιάζει τη σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου σε πραγματικό χρόνο από καταγραφές του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο ενεργών σεισμολογικών σταθμών στην Εύβοια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ακριβή και άμεση καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το ΕΣ-ΕΚΠΑ έχει εγκαταστήσει σεισμολογικούς σταθμούς στις περιοχές Μαρκάτες (HA.MRKA), Ψαχνά (HA.PSAH), Ερέτρια (HA.ERTR), Ελαιοχώρι (HA.ELEO) και Κάρυστο (HA.KARY), ενώ έχει εγκαταστήσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ρουρ - Μπόχουμ (Γερμανία), τον προσωρινό σταθμό 1Y.GR23 στις Ροβιές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AdriaArray.