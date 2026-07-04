Πολιτική Προστασία: Ποιες περιοχές της χώρας είναι «σημαδεμένες» για φωτιές την Κυριακή

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται και την Κυριακή 5 Ιουλίου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας.



Συγκεκριμένα, σε «πορτοκαλί» συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Κορινθία, η Εύβοια, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, ενώ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας.



Το Υπουργείο απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ειδικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όταν αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο.



Στις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται οι υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δασικές εκτάσεις ή ξηρή βλάστηση, οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, αλλά και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.



Παράλληλα, οι πολίτες που κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές περιοχές καλούνται να διατηρούν καθαρούς τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους, απομακρύνοντας ξερά χόρτα, κλαδιά, πευκοβελόνες και κάθε εύφλεκτο υλικό, καθώς η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο προστασίας.

Φωτ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο απολογισμός του 24ώρου

Ανησυχία προκαλεί και ο απολογισμός του τελευταίου 24ώρου, καθώς σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν 16 πυρκαγιές. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση και, όπου κρίθηκε αναγκαίο, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.



Στην Αττική, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες στις Αχαρνές αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.



Υπό έλεγχο τέθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στα Γρεβενά και στα Βασιλικά Κέρκυρας, ενώ οριοθετήθηκε το μέτωπο στον Έμπωνα Ρόδου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στα Κουφάλια Χαλκηδόνος, στο Λειψύδριο και στην Κρηστώνη Κιλκίς, ενώ στη Νέα Καλλικράτεια παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.



Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112.