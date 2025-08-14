Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε Λαυρεωτική - Σαρωνικό: 104 κτίρια ελέγχθηκαν σε 3 μέρες

Με ταχείς ρυθμούς και «μέσα» στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, πραγματοποιήθηκαν οι αυτοψίες της Πολιτικής Προστασίας στις πληγείσες περιοχές από τις καταστροφικές φωτιές στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία, τα τεχνικά κλιμάκια λειτούργησαν με εντατικούς ρυθμούς και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των ζημιών.

Συνοπτικά Αποτελέσματα:

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών: 51κτίρια

•Πράσινα:15

•Κίτρινα:27

•Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53κτίρια

•Πράσινα:28

•Κίτρινα:19

• Κόκκινα: 6

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ούτε μία μέρα δεν μπορεί να χαθεί. Η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρούν άμεσα προς όφελος των πολιτών.

Επιπλέον, σημειώνεται πως καθοριστική για την ταχύτητα των διαδικασιών υπήρξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (11/8) με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Κώστα Κατσαφάδου, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υφυπουργός έθεσε σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανακοινώνοντας τις βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί.

Σημαντική συμβολή στην επιτάχυνση των αυτοψιών και στη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές αποτέλεσε η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στους δύο δήμους. Η παρουσία τους ενίσχυσε τον συντονισμό και διευκόλυνε την αμεσότερη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων.

Κλείνοντας υποστηρίζεται ότι το Yπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της καθημερινότητας με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας.