Αλλάζει ο καιρός: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Που θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθενται για την Παρασκευή 24 Ιουλίου οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, καθώς και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Βορείου Αιγαίου, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε σήμερα 23 Ιουλίου, υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή 24 έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου , με τα φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), πολύ συχνούς κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο την Παρασκευή

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στις:

Σποράδες

Κεντρική και Βόρεια Εύβοια

Παράλια Λάρισας και Μαγνησίας

Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται σε:

Αττική

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Πιερία

Ημαθία

Φθιώτιδα

Νότια Εύβοια

Στην Αττική, σύμφωνα με την Επιτροπή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.

Τι προβλέπεται για το Σάββατο

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά:

Σποράδες

Θάσο

Λήμνο

Σαμοθράκη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για την Παρασκευή:

Περιφέρεια Αττικής,

Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής (Κεντρική Μακεδονία),

Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων (Θεσσαλία),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Π.Ε. Θάσου και Έβρου (Σαμοθράκη),

Π.Ε. Λήμνου.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, με ανάπτυξη προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων και άλλων επιπτώσεων της κακοκαιρίας.



Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.



Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη επικοινωνήσει με τις Περιφέρειες που επηρεάζονται, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων.