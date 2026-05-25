Πολιτική Προστασία: Συναγερμός ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για Αττική - Βασικός στόχος η πρόληψη

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς είχε σήμερα, Δευτέρα (25/5) συνάντηση εργασίας με τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής, λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα:

⁠στην ενίσχυση της πρόληψης,



στους καθαρισμούς οικοπέδων και επικίνδυνων περιοχών,

⁠στην αυστηρή αντιμετώπιση περιστατικών εμπρησμού από αμέλεια ή πρόθεση,

⁠καθώς και στην ανάγκη άμεσης επιχειρησιακής αντίδρασης στα πρώτα λεπτά κάθε πυρκαγιάς.



Ο ρόλος της ΔΑΕΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου επισημαίνει ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και έχουν επιβληθεί αυστηρά πρόστιμα, κατέστησε σαφές ότι κάθε περιστατικό θα διερευνάται και θα οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα επιχειρεί σε διαρκή συνέργεια με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Δασικές Υπηρεσίες και όλους τους συναρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εντοπισμού των πλέον επικίνδυνων περιοχών της Αττικής, όπου απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πρόληψης και διασφάλισης προσβάσεων, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε συνεργασία με Δήμους, Δασικές Υπηρεσίες, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων πριν από την έναρξη των υψηλών θερμοκρασιών.

Τόνισε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών οδών διαφυγής και πρόσβασης για τα πυροσβεστικά μέσα στις μεικτές ζώνες, ώστε να αποφεύγονται επιχειρησιακά αδιέξοδα κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιστατικών.

Τέλος, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας ενόψει ενός απαιτητικού καλοκαιριού.