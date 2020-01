Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ: Μονομερής συνέντευξη Τραμπ στους δημοσιογράφους [vids & pics]

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ: Φέρνοντας σε αμηχανία την ελληνική αποστολή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε τους έλληνες επιτετραμμένους σε δεύτερο ρόλο και αναφέρθηκε αποκλειστικά σε Ιράν, Ιράκ και εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ, δίνοντας μονομερή συνέντευξη τύπου μπροστά στο τζάκι του Λευκού Οίκου. Το κατώφλι του Λευκού Οίκου πέρασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), υπό καταρρακτώδη βροχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Τους υποδέχθηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Στη συνάντηση που είχαν παρουσία δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόφασής τους για τη δολοφονία του ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, λέγοντας πως «ήταν καλό για πολλές χώρες». Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν διμερή συνάντηση και στη συνέχεια ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Σημειώνεται πως θα είναι παρών, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ, για ακόμα μια φορά εξέθεσε το ενδιαφέρον της Ελλάδας να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς F-35. Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν.Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων. Στη γεωστρατηγική σημασία και στην ιστορία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, συνολικά στις δηλώσεις, μονοπώλησε το ενδιαφέρον ο αμερικανός πρόεδρος. Ο κ. Τραμπ έκανε εκτενή αναφορά στην κρίση με το Ιράν, κατά την εισαγωγική του ομιλία, μπροστά στις κάμερες, υπεραμυνόμενος της απόφασής του να προχωρήσει στην εξόντωση του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι κυριολεκτικά τον «βομβάρδισαν» με αλλεπάλληλες ερωτήσεις για τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς γνώριζαν ότι δεν θα είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα μετά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, αφού ήταν γνωστό ότι δεν θα ακολουθούσε συνέντευξη Τύπου. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική αναφορά στα μνημεία του Ιράν. Παράλληλα, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε και στο ελληνικό στοιχείο στις ΗΠΑ, ενώ ρωτήθηκε και για τον αγωγό East Med.

Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Τραμπ είπε: «Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε». Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ. Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην αντιφώνησή του, ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα ένας πολύτιμος σύμμαχος σε έναν πολύπλοκο κόσμο. «Υπάρχει και η οικονομική πτυχή. Θέλουμε αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι τεράστιο προνόμιο να είμαι εδώ και πάντα μπορείτε να υπολογίζετε στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο εταίρο», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε στην ελληνική αποστολή, είναι το γεγονός ότι ακυρώθηκε και η επίσημη ατομική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολούθως, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερώτηση για τον Σουλεϊμανί, τον οποίο χαρακτήρισε ως τρομοκράτη, πράγμα - που όπως είπε - το γνώριζε και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα. Υποστήριξε ότι ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ τον παρακολουθούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρθηκε στο παρελθόν του Σουλεϊμανί όταν ρωτήθηκε για αποδείξεις που δικαιολογούν την δολοφονία από τις ΗΠΑ του πανίσχυρου Ιρανού στρατηγού. «Πρώτα από όλα ήξερα το παρελθόν του», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Το παρελθόν του ήταν φρικτό. Ήταν ένας τρομοκράτης». «Συνέβη μια επίθεση πολύ πρόσφατα στην οποία ήταν υπεύθυνος», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε έναν Αμερικανό εργολάβο στο Ιράκ. «Σώσαμε πολλές ζωές σκοτώνοντάς τον», είπε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε αποδείξεις ότι επίκειτο επίθεση εναντίον του αμερικανικού προσωπικού στην Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι τα μέλη του Κογκρέσου θα ενημερωθούν και θα τους δοθούν αποδεικτικά στοιχεία την Τετάρτη.

«Σώσαμε ζωές σκοτώνοντάς τον, ήταν με τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, δεν ήταν εκεί για διακοπές. Είχαμε πληροφορίες για συνωμοσίες, σώσαμε ζωές. Κάναμε εξαιρετική δουλειά με την εκτέλεση της αποστολής. Ήταν υπεύθυνος για πολλές επιθέσεις, ήταν ένας άνθρωπος που εξουδετερώθηκε επιτυχώς. Κάναμε μεγάλη χάρη στη χώρα μας. Πολλοί και στο Ιράν τον φοβόντουσαν και τον αντιπαθούσαν». Στην ερώτηση για τα αντίποινα του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρέπει «να είμαστε πολλοί προσεκτικοί με την πολιτιστική του κληρονομιά». «Ο Σουλεϊμανί ήταν ένα τέρας», συνέχισε και υποστήριξε ότι την Τετάρτη με τον Πομπέο θα συζητήσει και τα μυστικά σχέδια που είχε. Είμαστε προετοιμασμένοι να επιτεθούμε αν χρειασθεί».

Απαντώντας σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε: «Είμαστε απολύτως προετοιμένοι για όλα τα ενδεχόμενα». Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι «αποκαλεί τον Σουλεϊμανί τέρας, ενώ ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει μια διαφορετική οπτική», ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Διαφωνώ 100% και είμαι σίγουρος κι εκείνος το κάνει, αλλά πρέπει να φροντίσει τα του οίκου του. Έχει τους δικούς του λόγους. Είμαι έκπληκτος που ακούω κάτι τέτοιο».

