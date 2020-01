Νίκος Δένδιας: Στο Μαρόκο ο υπουργός Εξωτερικών - Η Λιβύη στην ατζέντα των επαφών του

Νίκος Δένδιας: Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει στο Ραμπάτ συνομιλίες με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως του Μαρόκου, Saad Eddine El Othmani, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Habib El Malki, καθώς και με τον ομόλογό του, Nasser Bourita. Οι συζητήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και σε ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Λιβύη.

Ως εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Πάιατ σημείωσε πως η εξαιρετική συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών πραγματοποιείται μετά την «πολύ επιτυχημένη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον με τον πρωθυπουργό», προκειμένου «να καταγραφούν τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας το 2020».

Η είδηση έγινε γνωστή από το υπουργείο Εξωτερικών, που ανάρτησε μια φωτογραφία των δύο ανδρών από τη συνάντηση. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και το μνημόνιο Άγκυρας – Τρίπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πάιατ έχει δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ανατολική Μεσόγειος να είναι μια περιοχή συνεργασίας και σταθερότητας και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι ΗΠΑ στηρίζουν το σχέδιο του αγωγού EastMed. Σχετικά με το μνημόνιο μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας ο Αμερικανός πρέσβης έχει διαμηνύσει πως η θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι ξεκάθαρη και όσον αφορά νησιά, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων νησιών όπως η Κρήτη. (Αναλυτικά)

Excellent meeting with Foreign Minister @NikosDendias to review his very successful visit to Washington with @PrimeministerGR and to map out next steps in further enhancing the US-Greece relationship in 2020. pic.twitter.com/EZuYHlM1kt